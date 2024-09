Yolanda Berrocal rompió el silencio y habló de su aventura con Gerard Piqué: ‘No te lo voy a negar’

La información, ventilada por un periodista español sin pruebas gráficas como fotos o videos , dejó un sabor agridulce entre los fans de la colombiana, quienes confirmaron el gusto de Piqué por hacerse de “amiguitas” en las discotecas y reafirmaron su teoría de que el deportista le habría sido infiel a Shakira en muchas ocasiones.

Sin embargo, como nada se confirmó de manera contundente, los ojos se fijaron de inmediato en Yolanda Berrocal, la presunta “tercera en discordia” que aclaró de una vez con todas con unas enigmáticas palabras que dejaron pensando a más de una persona, ¿sí tuvo un cachondeo con Gerard Piqué en el 2010 o no?

¿QUÉ DIJO YOLANDA BERROCAL SOBRE SU SUPUESTO AFFAIRE CON GERARD PIQUÉ?

Fue durante un desfile de modas organizado por la firma Maison Mesa en Madrid que Yolanda Berrocal se pronunció sobre el escándalo que la salpicó y, ante los medios de comunicación, se mostró terminante sobre este caso.

“Hay gente que dice que me vio, ¿no? si hay gente que me vio... ¡Que lo cuenten ellos!”

“No te lo voy a negar: esto me ha sorprendido mucho y no sé que decirte”, reconoció Yolanda visiblemente nerviosa, al tiempo que optó por mantener el misterio e incluso retó a mostrar evidencias de su presunto romance con Piqué.

“Lo he leído y he pensado que no voy a contar nada (…) mira, hay gente que dice que me vio, ¿no? si hay gente que me vio... ¡Que lo cuenten ellos!”, expresó la famosa cantante y presentadora de televisión.

“Yo no confirmo ni desmiento nada”, concluyó Berrocal, quien optó por promocionar sus proyectos como profesional y no darle cabida a más controversias en su vida... ¡la cosa está que arde en la farándula española!