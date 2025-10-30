Yolanda Andrade se desmorona al confesar que no se reconoce: “Cuando me oigo ¡no soy yo!”

Montserrat Oliver celebró el regreso de Yolanda Andrade a MoJoe, el programa que tienen en Unicable, y del que la conductora se ausentó durante varios meses mientras buscaba una recuperación.

Ante invitados especiales como Lucía Méndez, Yolanda Andrade volvió con la mejor actitud, y unas gafas que la protegen de las luces del foro. Ahí, confesó que pasó por “una depresión absoluta porque no puedo hacer mucho, no te reconoces”.

Yolanda confesó que está al tanto que su forma de hablar no es la misma. “Yo no lo había escuchado. Pero cuando me oigo, digo, '¡no soy yo! Cuando veo videos de antes, me da mucho sentimiento, y parece que es otra persona, pero soy yo, atrapada en otro cuerpo”.

“Como que el estuche se me cansó y yo sé, tengo mucha fe y agradezco a toda la gente que ora por mí y es algo mágico, porque la gente me dice ‘mi mamá reza por ti’. Mi familia ahí está, mi hermana presente siempre, Rolando, mi mamá, mis hermanos. Pero esto que tengo es una enfermedad que ya he platicado con otras personas que la tienen, y eso me hace sentir comprendida, es como el AA, estar en una terapia de grupo”, reflexionó Yolanda.

“No quiero ser negativa, soy positiva. Le echo ganas, pero créanme que una persona enferma, obviamente le echa ganas pero el cuerpo no responde”.

Y mi mente está al tiro, y eso te asusta más, porque dices ‘no soy yo o qué pasa’. Tengan paciencia a sus familiares, porque a veces uno se fastidia y te pones grosero, a veces no puedes comer, no sabes, ya quieres que se haga de noche, pero de todas maneras da igual, estás inmóvil en una cama.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Yolanda contó en una entrevista que, desafortunadamente, sus declaraciones no fueron alentadoras, pues advirtió que está enferma y llegará el día en que no pueda caminar ni hablar.

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Entonces en conclusión, quiere decir médicamente que me puedo morir antes que ustedes”, dijo Yolanda Andrade.

Yolanda Andrade ha tenido varios altibajos de salud este año. (Instagram @tolandaamor)

“Tengo una enfermedad degenerativa, poco a poco, no voy a poder caminar, ni hablar, etc”.

Yolanda incluso bromeó sobre que deberían producir su bioserie: “Después le voy a decir a Roberto Gómez Fernández que me haga mi bioserie y que la haga Michelle Castro, lo admiro mucho, es un gran cineasta. La hemos platicado mucho pero no es apta para niños”.

