Suscríbete
Famosos

Luto por Charly Moreno, de Banda Reencuentro Norteño; fue una de las víctimas de la balacera en Salamanca

Descanse en paz.

Enero 26, 2026 • 
MrPepe Rivero
charly-moreno-muerte.jpg

Charly Moreno

Un saldo de 11 personas muertas y 12 lesionados dejó una balacera registrada el pasado fin de semana durante un partido de futbol en Guanajuato.

Los hechos ocurrieron el domingo 25 de enero de 2026 en la comunidad Loma de Flores del municipio de Salamanca, estado de Guanajuato. El alcalde de Salamanca, César Prieto, confirmó que entre las víctimas había una mujer y un menor de edad.

Te puede interesar:
isaac fantasmita diario de daniela.jpg
Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paolo-Botti.jpg
Famosos
¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paulina-rubio-1-1200x675.jpg
Famosos
Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Pero en redes sociales, comenzaron a correr condolencias que finalmente se confirmaron: El músico Charly Moreno, de Banda Reencuentro Norteño, estuvo entre las víctimas.

Conjunto X-Pansion dejó un mensaje en sus redes sociales:

“Conjunto X-pansion nos unimos a la pena que embarga en estos momentos a la familia Moreno y su grupo Reencuentro Norteño por el sensible fallecimiento de nuestro amigo y colega Alejandro Moreno, damos nuestro más sentido pésame, no hay palabras para estos acontecimientos”, escribieron.

La muerte del joven músico de Reencuentro Norteño generó consternación entre sus amigos y familiares, por las tristes circunstancias del deceso.

Descanse en paz.

Luto Muerte
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Adela-Noriega-Guero-Castro.jpg
Famosos
‘El Güero’ Castro está buscando a Adela Noriega para convencerla de que REGRESE a las telenovelas
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
lupita-kunno.jpg
Famosos
Kunno y Lupita Jones, los primeros confirmados para “La Casa de los Famosos” Telemundo
Enero 26, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Gala-Montes.jpg
Famosos
Gala Montes debuta en teatro y su mamá le manda mensaje: “la SOBERBIA te hace creer que llegaste sola”
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
aline jim.jpg
Famosos
Alina Lozano fue eliminada y además humillada por su propia pareja en "¿Apostarias por mí?”
Enero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
Shocker-pelea.jpg
Viral
‘Shocker’ pelea con su esposa, DESTROZA un espejo y termina herido en el piso; no quiso ir al hospital
El luchador fue atendido por paramédicos que acudieron a su domicilio tras el altercado.
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mochaorejas vix.jpg
Series y Cine
Así cayó “El Mochaorejas": la serie de ViX recrea la captura del criminal que no sentía remordimientos
Damián Alcazar interpreta al criminal en ocho capítulos basados en un libro de Olga Wornat
Enero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribel guardia marco chacóin.jpg
Famosos
Maribel Guardia revela detalles de su vida íntima con Marco Chacón: “una pareja es más que sexo”
La actriz y su marido, con quien lleva casi 30 años de relación, estuvieron en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
bebes oxigeno.jpg
Viral
La historia de los bebés con oxígeno que provocó una ola de apoyo; hasta un auto le regalaron a los papás
Las imágenes muestran al papá y la mamá cargando a un bebé cada uno; ambos necesitan oxígeno suplementario cada vez que los llevan al hospital
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores