Luto por Charly Moreno, de Banda Reencuentro Norteño; fue una de las víctimas de la balacera en Salamanca

Un saldo de 11 personas muertas y 12 lesionados dejó una balacera registrada el pasado fin de semana durante un partido de futbol en Guanajuato.

Los hechos ocurrieron el domingo 25 de enero de 2026 en la comunidad Loma de Flores del municipio de Salamanca, estado de Guanajuato. El alcalde de Salamanca, César Prieto, confirmó que entre las víctimas había una mujer y un menor de edad.

Pero en redes sociales, comenzaron a correr condolencias que finalmente se confirmaron: El músico Charly Moreno, de Banda Reencuentro Norteño, estuvo entre las víctimas.

Conjunto X-Pansion dejó un mensaje en sus redes sociales:

“Conjunto X-pansion nos unimos a la pena que embarga en estos momentos a la familia Moreno y su grupo Reencuentro Norteño por el sensible fallecimiento de nuestro amigo y colega Alejandro Moreno, damos nuestro más sentido pésame, no hay palabras para estos acontecimientos”, escribieron.

La muerte del joven músico de Reencuentro Norteño generó consternación entre sus amigos y familiares, por las tristes circunstancias del deceso.

Descanse en paz.