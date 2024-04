Yolanda Andrade encendió las alarmas por una fuerte recaída en su salud: ‘Me despertó el dolor’

Cuando parecía que todo marchaba bien para Yolanda Andrade, la conductora volvió a sufrir fuertes dolores debido, aparentemente, al aneurisma contra el que lleva luchando varios meses y que la mantuvo hospitalizada este 2023.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación que se dieron cita a las afueras del foro donde se graba el programa Montse & Joe que Yolanda Andrade debió disculparse pues, en esta ocasión, no podría atender a los periodistas, al tiempo que confirmó que de nueva cuenta se alejaría del show que conduce al lado de Montserrat Oliver debido a este nuevo revés en su salud.

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade? Esto fue lo que dijo la conductora durante la breve charla que tuvo con los reporteros; Montserrat Oliver , por su parte, fue quien brindó más detalles acerca de los malestares de su compañera.

YOLANDA ANDRADE VUELVE A SUFRIR DE FUERTES DOLORES EN SU OJO

Desde hace algunas semanas, Yolanda Andrade se dejó ver sin su característico parche en el ojo izquierdo y no fueron pocas las personas que consideraron que lo peor ya había pasado; sin embargo, la conductora reveló que volvió a sentir unos dolores muy intensos.

“Tuve otra vez lo del ojo, pero lo tuve desde la madrugada y de verdad que no me sentí bien”

En el video publicado por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz a través de su canal de YouTube, se ve cómo los reporteros se acercan al vehículo en donde se transportan Yolanda Andrade y Montserrat Oliver; sin embargo, en esta ocasión “Joe” evadió a los medios de comunicación y se disculpó con ellos por una poderosa razón.

“Me quiero bajar, hoy no me siento bien, disculpen”, expresó Yolanda Andrade, quien antes de entrar a los estudios de grabación habló un poco más sobre los intensos dolores que sufrió.

“Tuve otra vez lo del ojo, pero lo tuve desde la madrugada y de verdad que no me sentí bien. Me despertó el dolor y me tuve que volver a poner el parche por la luz y no me siento bien”, comentó Andrade, quien señaló que ya acudió con el médico.

“Es como si alguien llega con un picahielo y se lo entierra en el ojo, así de fuerte es el dolor”

Montserrat Oliver, por su parte, habló también habló sobre la salud de su mejor amiga y le deseó una pronta recuperación: “Ojalá que se sienta mejor, ella muy valiente que vino a trabajar (...) dice que, de repente, está dormida, y es como si alguien llega con un picahielo y se lo entierra en el ojo, así de fuerte es el dolor”, expresó la famosa.