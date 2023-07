Yolanda Andrade habla del material íntimo que entregó a un amigo en caso de fallecer

Yolanda Andrade regresa a trabajar al programa ‘Montse & Joe’... ¡Este es su actual estado de salud!

Yolanda Andrade agradeció las muestras de cariño y oraciones del público y de la comunidad artística que siguen deseándole una pronta recuperación.

Hace unos días te informamos puntualmente que Montserrat Oliver mencionó que su amiga Yolanda Andrade “tenía muchas ganas de regresar a conducir en el programa ‘Montse & Joe’”, luego de que la presentadora se alejó de los reflectores para atender su salud, ya que los médicos le detectaron un aneurisma.

“Tengo un problema en el ojo por un aneurisma que tengo acá (se señala la cabeza). Apenas me dijeron que no era un tumor. Gracias. Me despido, por lo pronto, regreso al 100".

Hace unos momentos, Yolanda Andrade compartió un video junto a Montserrat Oliver, en el que se ve una mejoría en su salud.

“Hoy Joe se sintió mejor y nos está acompañando a la grabación de ‘Montse & Joe, con un parche en el ojo. Explícales por qué tienes un parche en el ojo, no se vayan a asustar”, le dijo Montse. A lo que Yolanda respondió: “Es muy largo”.

Oliver continúo con el live diciendo: “Bueno, yo les explico un poco, tiene un parche en el ojo, porque tiene algo en la cabeza que le hace que el ojo se le doble, le llore mucho y le molesta la luz”.

Yolanda Andrade manda fuerte mensaje contra la brujería. Montse & Joe

La también actriz retomó la palabra y agradeció las muestras de cariño de la gente.

“Tuve un problema en mi cabeza y por las luces y por todo tengo que tener mi parche y unos lentes. Quiero aprovechar este momento a toda la gente que me ha hablado, que ha pensado en mí, que ha rezado por mí, con todo mi corazón, darles las gracias, me falta vocabulario, porque gracias es poco, gracias con toda mi alma, que Dios los bendiga. Estoy muy agradecida con las muestras de cariño.

“Aquí estoy retomando nuestro programa, estamos de regreso con esta producción que quiero mucho. Público conocedor, los amo, les agradezco mucho por pensar en mí".

Ante un comentario de los usuarios que le mencionó Montse sobre los rumores de que le habrían hecho brujería: “ponte una protección porque esa brujería...”, Andrade dijo: “Aquí traigo a San Benito y una Virgen de Guadalupe que me regaló Mariana Seoane, y también tengo otra Virgen muy linda”.