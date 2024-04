Yolanda Andrade desató la controversia por un presunto video de despedida: ¿qué le dijo a sus fans?

Yolanda Andrade preocupó al millón de seguidores que tiene en Instagram debido a que publicó un inquietante video que fue interpretado por muchos como una despedida, ¿qué se sabe?

La salud de Yolanda Andrade ha dado mucho de qué hablar en los últimos días debido a que sufrió un serio revés en su salud que, de acuerdo con su amiga Inés Moreno, la tiene “postrada en cama” desde hace varios días debido a los intensos dolores que tiene en su ojo izquierdo.

“Joe” ya había adelantado en un encuentro con periodistas que no se sentía muy bien y, por ello, debió abandonar una entrevista . Su compañera, Montserrat Oliver, confirmó poco después que Yolanda tuvo una recaída por el aneurisma que le fue diagnosticado en el 2023.

¿YOLANDA ANDRADE SE DESPIDIÓ DE SUS SEGUIDORES?

En medio de este contexto, Yolanda Andrade reapareció en su cuenta oficial de Instagram con un video que, lejos de resultar tranquilizador, resultó incómodo para sus fans ya que muchos tuvieron la sensación de que ella se estaba despidiendo.

En el breve reel que fue publicado hace unos días y que se viralizó todavía más al saber que la conductora estaba muy mal de salud, se ve a Yolanda Andrade haciendo lo que parece ser una señal de “adiós” con las manos; poco después, pidió guardar silencio y le mandó un beso a la cámara.

El mensaje con el que fue acompañada la grabación acabó por desatar las especulaciones: “Mi amor y agradecimiento eternamente”, ¿será que se despidió de sus seguidores?

“LA VOY A REGAÑAR...”

Montserrat Oliver fue cuestionada sobre este supuesta despedida y, fiel a su estilo, la conductora de Montse & Joe aseguró que “regañaría” a su amiga por asustar a la gente con ese tipo de videos:

“Me chocan sus videos, yo no sé por qué hace esas cosas. No la he regañado, pero ya que me recuerdan, ahorita la voy a regañar. Nada que ver, todo bien”, aseguró la presentadora.