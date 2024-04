Montserrat Oliver revela que estuvo cuatro años sin tener relaciones íntimas: estas son las causas detrás de su “abstinencia”

Con la apertura que la caracteriza al hablar de estos temas, Montserrat Oliver hizo una serie de revelaciones sobre su primer matrimonio, el cual se dio cuando ella era aún muy joven y se rompió cuatro años después. Entre las causas que considera que propiciaron este “fracaso”, la presentadora se sinceró y detalló que pudo deberse a la nula vida sexual que llevaba con su entonces esposo.

Monsterrat Oliver reveló que no tuvo intimidad durante su primer matrimonio

En una de sus sorprendentes revelaciones, Montserrat detalló que el tiempo que pasó casada fue el mismo que no tuvo ningún tipo de intimidad con el hombre con el que se casó. Algo que con el paso de los años logró comprender, pues acepta que en ese momento era inexperta y tenía otro tipo de mentalidad por la manera en que fue criada.

Durante una conversación con Isabel Lascurain, Montserrat Oliver revivió algunos capítulos de su pasado, incluyendo el matrimonio que vivió en su juventud, antes de que su carrera como artista despegara formalmente.

“Algo fallaba, no podía ‘estacionar el coche en el garaje’, algo pasaba con él. Estuve casada cuatro años porque yo estaba chapada a la antigua, yo me casé pensando que era para toda la vida. Siempre creí que algún día se darían las cosas, pero pues no”, dijo la presentadora sobre los años que pasó casada y cómo tuvo dudas de separarse por la educación que le habían dado sus padres.

Te puede interesar: Danna Paola revela que prefiere España sobre México y le llueven cientos de críticas: “Ni Ángela Aguilar se atrevió a tanto”

Así fue como la conductora hizo frente a esta crisis

Respecto a cómo fue que finalmente se dio cuenta de que su matrimonio no daba para más, la conductora narró que otra batalla que libró se dio contra ella misma, ya que le daba pena hablar de su vida sexual con otras personas. Sin embargo, conforme pasó el tiempo y se hizo evidente esta incompatibilidad, Montserrat Oliver habría recurrido a un sacerdote para que la aconsejara.

“Me regañó porque ese no era un matrimonio, entonces él estuvo coucheándome y lo dejé”, detalló Oliver, quien tras superar esta relación fallida se dio la oportunidad de vivir en plenitud con otras personas, hasta que conoció a Yaya Kosikova, la modelo eslovaca con la que mantiene una relación desde 2015.