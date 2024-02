Yeri Mua sorprende con un drástico cambio de look luego de que le quemaran el cabello

Yeri Mua se convirtió en tendencia en las últimas horas no por sus controversias con las fans del K-pop

La “Bratz jarocha” impactó a sus seguidores al compartirles que, debido a un proceso de decoloración llevado de manera inadecuada, le quemaron el cabello en una estética, por lo que tuvo que optar por un radical cambio de look.

La nueva desgracia de Yeri Mua no tardó en viralizarse en redes sociales y, en medio de los comentarios de burla, hubo personas que verdaderamente se preocuparon por la influencer y le dieron consejos para cuidar de su cabello: esto fue lo que le pasó.

LA NUEVA DESGRACIA DE YERI MUA: ASÍ LE TROZARON EL CABELLO

A través de sus redes sociales, Yeri Mua impactó a sus fans al revelarles que tuvo que decirle adiós a su larga cabellera luego de que decidiera someterse a un cambio de look que salió peor de lo planeado.

“Ahorita que me quitaron las extensiones me di cuenta que me dejaron pelonsísima, pero pelonsísima”

Todo comenzó en una estética de Colombia, país a donde Yeri Mua viajó para grabar un nuevo video: los planes de la influencer era que las personas le hicieran una cortina en color rubio y teñir luego el resto del cabello de un color rojo intenso, al estilo de Karol G.

Así fue el proceso de decoloración de Yeri Mua. INSTAGRAM/yerimua

Al principio, Yeri Mua quedó muy feliz con el resultado e incluso lo presumió a través de varias fotos y videos; sin embargo, con el paso del tiempo y al quitarse sus extensiones se dio cuenta de que su cabello natural había sufrido un daño irreparable que le dolió:

“Yo no sabía que así me habían dejado el cabello, yo traía mis extensiones y en ellas no se notaba pero ahorita que me quitaron las extensiones me di cuenta que me dejaron pelonsísima, pero pelonsísima”, reveló la creadora de contenido.

Yeri Mua y su cabellera en la actualidad. INSTAGRAM/yerimua

Debido al daño que hay en su cabello, Yeri Mua no podrá usar extensiones, por lo que sus fans la verán, al menos en lo que el daño es reparado, con una cabellera corta.