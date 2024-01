Yeri Mua deja ver su lado animalista y lanza una fuerte crítica a las corridas de toros

La influencer y cantante de reguetón mexa, Yeri Mua, ha dejado ver su lado animalista y ha lanzado una fuerte crítica a las corridas de toros.

Yeri Mua se pronuncia contra las corridas de toros

Yeri Mua se ha pronunciado en contra de las corridas de toros, una práctica que ha generado controversia por su trato hacia los animales. A través de sus redes sociales, la cantante expresó su descontento por el regreso de las corridas de toros.

Hija de su putisima madre COMO QUE REGRESARON LAS MALDITAS ASQUEROSAS MAL PARIDAS CORRIDAS DE TOROS https://t.co/duck9hiwHo — tu bratz favorita (@yerimua) January 28, 2024

Además de expresar su descontento, Yeri Mua también hizo un llamado a la acción. “Neta no puedo estar tranquila sabiendo que legalizaron esa madre de las corridas de toros wey me estresa un ch*ngo no poder hacer nada”, escribió en una de sus historias de Instagram. Este mensaje resalta su compromiso con la defensa de los derechos de los animales y su deseo de ver un cambio en las prácticas que considera inhumanas.

Yeri Mua muestra su descontento ante el regreso de las corridas de toro. (Instagram/yerimua)

La postura de Yeri Mua ha generado una variedad de reacciones en línea. Mientras que algunos usuarios han aplaudido su valentía para hablar sobre un tema tan polémico, otros han criticado su enfoque. Sin embargo, lo que es innegable es que su mensaje ha generado una conversación importante sobre el trato a los animales en las corridas de toros.

Yeri Mua ha demostrado una vez más que no tiene miedo de hablar sobre temas controvertidos. Su crítica a las corridas de toros ha puesto de manifiesto su compromiso con la defensa de los derechos de los animales y ha generado una conversación importante sobre el trato a los animales en este tipo de eventos. Incluso, señaló que desde pequeña su abuelo la enseñó a amar a los animales.

Yeri Mua lanza duras críticas a las corridas de toros. (Instagram/yerimua)

¿Yeri Mua será vegana?

Luego de pronunciarse en contra de las corridas de toros, Yeri Mua, hace unas horas publicó en sus redes sociales que está considerando una dieta sin carnes rojas: “Estoy pensando en cambiar a una dieta sin carnes rojas.. pero no se como empezar con el cambio tan drástico”, escribió.

Asimismo, pidió a sus seguidores veganos que le mandaran tips. Ante esta decisión, la influencer demuestra que está comprometida a cambiar su estilo de vida para así evitar el maltrato animal.