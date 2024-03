Yeri Mua confirmó que tiene una relación con su colaborador Jey F, ¡adiós al ‘Crymua’!

Yeri Mua Chupón, su exitosa canción.

Cry fue desplazado a la “friendzone” con las más recientes declaraciones de Yeri Mua, quien decepcionó a todas aquellas personas que ya habían comenzado a fantasear con un posible noviazgo entre ambos influencers e incluso le pusieron un nombre a este irresistible ship: “Crymua”.

Harta de tanto acoso en la calle, Yeri Mua habló finalmente sobre su vida amorosa y aclaró que alguien conquistó su corazón: el cantante Jey F, con quien trabajó en Chupón, el sencillo que pronto arrasó en YouTube y Spotify.

YERI MUA CONFESÓ QUE ESTÁ ENAMORADA... PERO NO DE CRY

Yeri Mua desató toda clase de comentarios luego de que, a través de un video, aclarara los rumores de una vez por todas y revelara que, en efecto, su corazón ya tiene dueño: se trata de Jey F y no de Cry, como sus seguidores pensaban.

“Estoy enamorada de él, me la paso muy bien con él y me trata muy bien y es lo único que necesitan saber”

Sin embargo, con estas declaraciones también llegó una desesperada petición, y es que Yeri Mua le dijo a sus fans que ya la dejaran en paz debido a que está harta de que en la calle siempre le pregunten sobre su novio, por eso grabó el video.

“Obviamente tengo muchísimo aprecio por Jean Franco y todo el mundo me pregunta: ‘Estás con él, no estás con él’, me acosan, me toman fotos, me graban, estoy cansada”, aseguró Yeri Mua, quien detalló que su novio la trata muy bien.

“Estoy enamorada de él, me la paso muy bien con él y me trata muy bien y es lo único que necesitan saber”, concluyó enfática la influencer .

EN REDES LAMENTAN EL FIN DE “CRYMUA”

Lo cierto es que motivos no faltaron para involucrar a Yeri Mua con el streamer Cry: en su cuenta de Instagram, la influencer ha subido varias fotos en donde luce muy acaramelada con el joven, aunque dejó en claro que él es sólo un amigo y el “Crymua” simplemente fue una fantasía.

“Yo a Cry lo adoro, lo amo, es un amigo mío que aprecio y que voy a apreciar muchísimo”

“Yo a Cry lo adoro, lo amo, es un amigo mío que aprecio y que voy a apreciar muchísimo y voy a seguir apreciando, pero de mi vida amorosa ya no quiero más comentarios”, declaró.