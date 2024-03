Esta fue la desgarradora reacción de Yeri Mua tras el homicidio de su amigo Alfredo Beauregard

Como te informamos en TVyNovelas , la tarde de este 11 de marzo el cuerpo de Alfredo Beauregard, el cual presentaba diversas heridas provocadas por un arma blanca, fue localizado a un costado de su auto en calles de la ciudad de Veracruz.

El asesinato del abogado y relacionista público, miembro de la comunidad LGBTI+, ha generado toda clase de reacciones por parte de activistas y la comunidad de Veracruz en general y, por supuesto, no podía faltar Yeri Mua, quien condenó el homicidio y recordó los momentos que pasó al lado de uno de sus mejores amigos.

ASÍ RECORDÓ YERI MUA A ALFREDO BEAUREGARD, SU AMIGO ASESINADO EN VERACRUZ

A través de sus stories de Instagram, Yeri Mua publicó una serie de videos en donde habló sobre Alfredo Beauregard visiblemente afectada, al tiempo que exigió justicia para que su homicidio se aclare.

“No falleció, estaba joven, le arrebataron la vida. No es posible que pase esto en Veracruz, el que hizo esto merece estar en la cárcel. Exigimos justicia”, dijo contundente la llamada “Bratz jarocha”.

“No sé quién fue el maldito que le hizo eso, pero en Veracruz todo se sabe y todavía falta la investigación policial, que revisen cámaras (...) me siento con muchísimo coraje, todos estamos bastante tristes”, reconoció la influencer , quien también compartió algunas fotos para recordar los momentos que pasó con su amigo.

Yeri Mua le dedicó unas sentidas palabras a su mejor amigo en esta tierna imagen. INSTAGRAM

Por ejemplo, en una de las imágenes Yeri Mua recordó que Alfredo la acompañó durante el lanzamiento de Chupón , su exitoso sencillo, y la reconfortó en esos momentos de incertidumbre cuando no sabía si su incursión en el canto sería del agrado de sus fans o no.

“Cuántas noches no me aconsejaste por mal de amores, las veces que me acompañabas en full brand mientras grababa música. Cuando estábamos en el patio hablábamos de si Chupón iba a pegar. Todos te vamos a extrañar”, escribió la famosa.

Yeri Mua y Alfredo Beauregard se hicieron un tatuaje similar para celebrar el lanzamiento de “Chupón”. INSTAGRAM

Sobre el mismo tema de Chupón, Yeri Mua también reveló que ella y Alfredo se hicieron un tatuaje alusivo a esta canción, gesto que terminó por unirlos para siempre:

“Siempre traeremos el mismo tatuaje, solo nosotros sabremos lo mucho que Chupón significó para todos”, aseguró la celebridad de Internet.