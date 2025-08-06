Yered Licona, La Wanders Lover, es fiel... a sus dos amores y así vive su relación abierta

Mientras la mayoría vive el amor con reglas rígidas, Wanders Lover y Radamés de Jesús han decidido escribir su propia historia con tinta libre.

La actriz y comediante, conocida por su chispa irreverente y su franqueza, rompió esquemas una vez más al hablar con total naturalidad sobre su relación abierta con Radamés, su ex, su amigo, el padre de sus hijas y, según sus propias palabras, una figura irremplazable en su vida.

Durante una entrevista concedida a TVyNovelas, durante el lanzamiento del podcast de Juan Carlos “El Borrego” Nava, la sinaloense de 42 años habló sin filtros sobre el acuerdo sentimental al que ha llegado con el también comediante. Su declaración fue directa, como todo lo que dice:

“Estoy en una relación abierta, y al que le gusta bien, al que no, también. Radamés es parte de mí, imagínate, una persona con la que compartí y batallé tantas adicciones”.

Una relación abierta es aquella en la que ambas partes acuerdan mantener relaciones sentimentales o sexuales con terceros sin que esto se considere traición. A diferencia de la monogamia tradicional, el vínculo emocional principal se mantiene, pero sin la exigencia de la exclusividad sexual.

Y así lo viven ellos. Aunque no comparten casa, comparten algo más profundo: historia, confianza y un compromiso familiar que no se rompe con los nuevos amores.

“Con Radamés estamos en una situación que puedo definir como amistad, nos llevamos muy bien, pero luego nos besamos porque nos extrañamos. Él vive en su casa, yo en la mía, pero ahorita estoy saliendo con una persona que ya conocía de hace mucho tiempo y ahora regresó a mi vida”, confesó Wanders.

Ese alguien nuevo es un empresario regiomontano, alejado de los reflectores: “Es un chavo normal, común y corriente, tiene panaderías, se porta bien, es lindo. Lo conozco desde hace 14 años, siempre me decía que yo era su amor platónico, pero como estaba con Radamés no lo pelaba, realmente era como un fan”, relató entre risas y nostalgia.

“ME HE TROPEZADO MUCHÍSIMO”

La relación con Radamés ha sido una montaña rusa de pasiones, rupturas, reconciliaciones y aprendizajes. Y aunque ya no se definen como una pareja tradicional, el vínculo que los une es inquebrantable. “Él siempre está ahí conmigo, con mis hijas, apoyándome, le pido consejos, porque también me he vuelto medio huraña, no quiero salir, no me llama la atención ir a cenas, cine, soy medio amargada y Radamés me incita a que salga con otros hombres, que los conozca”, confesó sin pudor.

Para Wanders, el comediante es más que un ex: es parte de su estructura emocional. “Se trata de una persona superimportante en mi vida, y nunca lo voy a dejar. El que quiera estar conmigo va a tener que jalar con mis hijas y con Radamés”.

Y no todo ha sido color de rosa. Como ella misma reconoció, su relación pasó por momentos oscuros.

“Radamés y yo tuvimos un conflicto muy fuerte, pero supimos como sanarlo, él siempre fue una muy buena persona, el problema es que a todos nos transforman los vicios. Ya lo superamos, hemos estado juntos en las buenas y en las malas”.

Hoy, la reconstrucción ha dado frutos. “Radamés ya se recuperó de los vicios, se metió en una clínica de rehabilitación y ahora hasta está dando conferencias”, contó orgullosa.