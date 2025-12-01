¿Por qué Daddy Yankee demandó a su exmanajer Raphy Pina y a su exesposa Mireddys González?

Daddy Yankee presentó una nueva demanda. Ahora va contra

ex manager y compadre, Rafael ‘Raphy’ Pina; también contra su exesposa Mireddys González, así como del abogado Edwin Prado y del asistente Andrés A. Coll, entre otras personas.

Ramón Ayala, nombre real del reguetonero, acusa que ‘Raphy’ Pina, se registró como coautor de 15 canciones aunque no hizo nada en ellas. De esta forma, Pina se habría adueñado de “ingresos que no le pertenecían”, con ayuda de Mireddys González.

Es por eso que Daddy Yankee los señala por violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado de Estados Unidos (conocida como RICO Act) y a la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico.

Daddy Yankee busca, con su demanda, una indemnización por daños y perjuicios triple por no menos de $3,000,000 de dólares, al igual que el pago del proceso.

Además, se tendría que corregir la autoría y titularidad de las 15 canciones en las que Pina figura como coautor. Eso implica ajustes precisos en la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos y en todas las organizaciones de derechos de ejecución, incluyendo BMI, ASCAP y SESAC.

Sin embargo, en la demanda, Daddy Yankee establece que hay canciones en las cuales sí acordó que Pina recibiera un porcentaje de las acciones editoriales y de las regalías.

Entre las canciones que Daddy Yankee acusa a Raphy Pina de NO haber participado como autor, destacan:

- Todo comienza en la disco

- Zum, zum, zum

- Llevo tras de ti

- Vuelve

- Vuelve- De vuelta pa’ la vuelta

- Otra cosa

- Mayor que yo

- Bella y sensual

- El Desorden

- Relación

- Buena vida

- Runaway

- La Rompecorazones

- Perdido por el mundo