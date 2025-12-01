Suscríbete
Famosos

¿Por qué Daddy Yankee demandó a su exmanajer Raphy Pina y a su exesposa Mireddys González?

Un nuevo pleito legal comenzó.

Diciembre 01, 2025 • 
TVyNovelas
daddy-yankee--demanda.jpg

Daddy Yankee

Daddy Yankee presentó una nueva demanda. Ahora va contra

ex manager y compadre, Rafael ‘Raphy’ Pina; también contra su exesposa Mireddys González, así como del abogado Edwin Prado y del asistente Andrés A. Coll, entre otras personas.

Ramón Ayala, nombre real del reguetonero, acusa que ‘Raphy’ Pina, se registró como coautor de 15 canciones aunque no hizo nada en ellas. De esta forma, Pina se habría adueñado de “ingresos que no le pertenecían”, con ayuda de Mireddys González.

Te puede interesar:
silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
beinda cazzu.jpg
Famosos
‘Cazzu’ destapa de una vez por todas si tendrá una colaboración musical con Belinda
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
wendy guevara quine es la maacara.jpg
Famosos
Wendy Guevara confiesa por qué se sentía ridícula dentro de María Ovina en "¿Quién es la Máscara?”
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
dueno-miss-universo-fatima-omar-.jpg
Famosos
Dueño de Miss Universo vs. exjuez que pide renuncia de Fátima Bosch: “Oportunista, siento lástima”
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Es por eso que Daddy Yankee los señala por violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado de Estados Unidos (conocida como RICO Act) y a la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico.

Daddy Yankee busca, con su demanda, una indemnización por daños y perjuicios triple por no menos de $3,000,000 de dólares, al igual que el pago del proceso.

Además, se tendría que corregir la autoría y titularidad de las 15 canciones en las que Pina figura como coautor. Eso implica ajustes precisos en la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos y en todas las organizaciones de derechos de ejecución, incluyendo BMI, ASCAP y SESAC.

Daddy Yankee creyó que famosa banda de rock le había hecho un homenaje

Sin embargo, en la demanda, Daddy Yankee establece que hay canciones en las cuales sí acordó que Pina recibiera un porcentaje de las acciones editoriales y de las regalías.

Entre las canciones que Daddy Yankee acusa a Raphy Pina de NO haber participado como autor, destacan:

- Todo comienza en la disco

- Zum, zum, zum

- Llevo tras de ti

- Vuelve

- Vuelve- De vuelta pa’ la vuelta

- Otra cosa

- Mayor que yo

- Bella y sensual

- El Desorden

- Relación

- Buena vida

- Runaway

- La Rompecorazones

- Perdido por el mundo

Daddy Yankee Demanda
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
picus-exclusiva.jpg
Famosos
Picus: Entre la fama y la familia, nos revelan cómo conservan el equilibrio en medio del éxito
Diciembre 01, 2025
 · 
Gilberto Barrera
capibaraquien es lamascara.jpg
Famosos
Capi Bara revela su identidad en "¿Quién es la Máscara?"; es amigo de Juanpa Zurita pero ni así lo adivinó
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
miss jamaica gabrielle henry.jpg
Famosos
Miss Jamaica cumple 10 días en terapia intensiva: “No puede salir de Tailandia”
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
samurái.jpg
Famosos
Eliminan a Samurái de "¿Quién es la Máscara?"; es un comediante que engañó a todos los investigadores
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente nodsal.jpg
Famosos
A Nodal lo tienen “enterrado” en un panteón: Mhoni Vidente revela quién le hace brujería
La tarotista se asomó al futuro del cantante y vio que tendrá problema tras problema
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
jean gabriel.jpg
Famosos
Hijo menor de Juan Gabriel vuelve a Ciudad Juárez y anuncia que se lanza como cantante
Jean Gabriel estuvo en el concierto que convocó a 50 mil personas en Ciudad Juárez para cantar y bailar con la proyección del concierto de Bellas Artes
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
dua lipa.jpg
Famosos
¿A dónde fue Dua Lipa para bailar salsa y cuánto cuesta la entrada?
La cantante británica ya está en México y visitó un lugar que surgió como bar de ficheras y hoy es un club de moda
Noviembre 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
maria-julia-lafuente---.jpg
Famosos
Llegó el día del adiós: Así se despidió María Julia Lafuente de su noticiero en Multimedios
Rostro inconfundible del canal, así se despidió tras casi 50 años de trabajo.
Noviembre 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero