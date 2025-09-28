Yadhira Carrillo revela la enseñanza que le dejó lo vivido con Juan Collado: “La felicidad está dentro de ti”

La revista CARAS tiene en su portada de octubre a la estrella de las telenovelas, Yadhira Carrillo, quien vuelve con ‘Los hilos del pasado’, un proyecto multiplataforma de TelevisaUnivision, con escenografía, locaciones y tecnología nunca antes vistas, dignas de un regreso triunfal.

Yadhira regresa a la pantalla chica tras 17 años de ausencia. En entrevista con Caleb Torres, Coordinador Editorial de CARAS, habló de lo vivido con Juan Collado, a quien apoyó incondicionalmente durante su arresto.

¿El concepto del amor ha cambiado para ti en estos últimos años?

Es muy difícil hablarlo para mí, no sé por qué. Entonces lo resumo en una sola cosa: “Si quieres ser feliz, tienes que dar amor”. Yo soy muy feliz dando amor. Dándote amor a ti, ahorita que estoy hablando contigo, sonriéndonos los dos, viéndonos y diciéndonos: “Cómo estás y qué bien te ves”.

¿Cómo se encuentra Yadhira, la mujer, el ser humano?

Estoy muy contenta de estar trabajando, me siento fuerte y llena de energía.

Volviendo al tema de tu matrimonio, ¿cómo fue abrazarlo una vez que salió en libertad?

Fue la mayor emoción y el mayor agradecimiento a Dios. Fue el paso a la vida, porque era algo que no esperabas que pasara, porque no lo merecías, porque no has hecho nada para que eso te sucediera, y tener que vivirlo, impactó en mí.

Te vimos muy fiel, esperando en todo momento...

Claro, como debe de ser. Por supuesto que sí, porque si no vives para servir y dar, no llegará a ti la felicidad.

Yadhira, ¿cómo describes todo eso que te pasó y que, hoy, como hilos del pasado, todavía se conecta contigo?

Me hicieron infinitamente fuerte. Ahora puedo saber, puedo sentir que la felicidad está dentro de ti.