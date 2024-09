Wendy Guevara le dedicó un contundente mensaje a Agustín Fernández, ¡no aguantó las indirectas de su papá!

Wendy Guevara aseguró que sólo Agustín tiene la culpa de su baja popularidad en La Casa de los Famosos México

Como te contamos en TVyNovelas, la noche de este martes estuvo llena de sorpresas para los inquilinos que restan en La Casa de los Famosos México: desde la jornada de cine hasta el romántico reencuentro de Brenda y Mario Bezares , la audiencia tuvo suficiente material para los chismes.

Sin duda alguna, el momento más destacado en el reality fue una sorpresa para Agustín Fernández que lo hizo llorar: una llamada de su papá quien, desde Argentina, aprovechó para lanzarse contra Wendy y Nicola Porcella, a quienes calificó como unos traidores . “Si yo estuviera en México, nunca te hubiera faltado ropa”, expresó.

¿QUÉ DIJO WENDY GUEVARA SOBRE LAS INDIRECTAS DEL PAPÁ DE AGUSTÍN FERNÁNDEZ?

Wendy Guevara fue contundente al respecto y, durante una transmisión en vivo, hizo un fuerte llamado a sus seguidores: nadie debe victimizar a Agustín Fernández, pues sólo él es responsable de todo lo que le pasó en el reality show ya que entró con mucho ego e hizo muchos comentarios hirientes que no debió realizar.

“Nunca hablé mal de nadie dentro de la casa y si hablé no la cagué tanto”

Para Wendy, el escándalo de la ropa de Agustín no debió ocurrir , pero él empezó cuando devolvió con desdén todo lo que le dieron: “Yo me llevé mis vestidos, yo hice mis maletas, yo aparté mi stylist (…) nunca hablé mal de nadie dentro de la casa y si hablé no la cagué tanto”, señaló.

Asimismo, “La Perdida” dejó en claro que ella nunca apoyaría a una persona que emite críticas tan crueles sólo por quedar bien con su equipo: “No quieran esconder y hacer una cortina de humo en donde la ha cagado Agustín”, concluyó.