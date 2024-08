Gomita se apuntó para comprarle ropa a Agustín Fernández en LCDLFM, ¡no podrás creer la razón!

¿ Gomita La Casa de los Famosos México luego de que se revelara la escandalosa razón por la que el modelo no tiene cambios de ropa en el reality!

Agustín Fernández arrancó su participación en La Casa de los Famosos México con unas expectativas muy altas luego del furor que causó su mejor amigo, Nicola Porcella, en la primera temporada del reality; sin embargo, con el paso de las semanas, el apoyo de la audiencia para el modelo cayó de forma drástica .

Peleas, desplantes y burlas han sido parte del día a día de Agustín Fernández en La Casa de los Famosos México, cuya situación empeoró todavía más luego de que el modelo se quejara con los otros inquilinos del reality porque, según él, ya no tenía ropa para estrenar en las galas, ¿qué pasó ahí?

¿NADIE QUIERE VESTIR A AGUSTÍN FERNÁNDEZ? EL GESTO DE GOMITA POR EL QUE LA TUNDIERON EN REDES

Hace unos días, Agustín Fernández dio bastante de qué hablar entre los fans de La Casa de los Famosos México luego de que se quejara de algo preocupante: su stylist ya no le ha enviado ropa nueva y, de hecho, hasta agarró una playera de Arath de la Torre por este aprieto que dejó a más de una persona con la boca abierta.

“Dile a mi mamá que me ayuden a conseguirle ropita a Agus”

Ni Nicola Porcella, quien intentó ayudar a su amigo enviándole unos trajes que rechazó porque no le gustaron, pudo salir al rescate del modelo, quien se dejó ver como una persona muy exigente con su ropa; debido a esto Gomita, quien desde un inicio expresó su amor por Agustín, quiso salir al rescate con una propuesta arriesgada: ella lo vestiría de su dinero.

“Dile a mi mamá que me ayuden a conseguirle ropita a Agus, mi stylist que le mande, porque no le mandan nada”, comentó la expayasita; como era de esperarse, las burlas por este gesto pronto aparecieron ya que muchos consideraron que Gomita llegó demasiado lejos, ¿estará dispuesta a mantener a Agustín Fernández sólo para tenerlo a su lado?

¿POR QUÉ AGUSTÍN FERNÁNDEZ SE QUEDÓ SIN ROPA EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO?

Fue Wendy Guevara quien, en una reciente emisión del programa Hoy, reveló el porqué de la situación de Agustín Fernández con su ropa, y es que a decir de la influencer, el modelo no tiene outfits porque no quiere ya que, no contento con rechazar los trajes que le regaló Nicola Porcella, se molestó ante la perspectiva de tener que pagar por las prendas de marca que tanto le gusta usar.

“Me da mucho coraje que le eche la culpa a Nicola ”, reconoció Wendy, quien contó que, aunque muchas firmas se le acercaron a Agustín para vestirlo, él las rechazó porque se negó a pagar: exigió colaboraciones.

"Él dijo ‘yo no voy a pagar, por colaboración', entonces no va a haber ropa, no mam...”, expresó la creadora de contenido, quien de esta forma ventiló el carácter difícil y los desplantes de Agustín que, a estas alturas, ya se tornaron insoportables para todos.