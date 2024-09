LCDLFM: la fuerte indirecta que el padre de Agustín Fernández lanzó contra Wendy Guevara y Nicola Porcella

Por primera vez en toda la temporada de La Casa de los Famosos México, Agustín Fernández recibió una emocionante sorpresa, cortesía de su padre, el señor Marcelo Fernández, quien desde la Patagonia quiso externarle su apoyo y recordarle lo mucho que lo echa de menos.

No obstante, aún con lo emotivo de este enlace que provocó el llanto del modelo, la polémica no se hizo esperar, pues hubo quienes consideraron que en lugar de centrarse en darle palabras de aliento a su hijo, el hombre se enfocó en hablar mal de las amistades que lo rodean, con especial dedicatoria a Wendy Guevara y Nicola Porcella.

El papá de Agustín Fernández estalló contra Nicola Porcella y Wendy Guevara en LCDLFM

A través de un enlace por videollamada, Agustín, el único sobreviviente del cuarto Tierra, pudo conversar brevemente con su padre, un momento que lo inundó de sentimientos encontrados y lo emocionó hasta las lágrimas. El hombre, que también evidenció lo feliz que le hacía ver a su hijo al menos por una pantalla, no perdió el tiempo y le hizo saber cuánto lo extraña.

Además, le recordó que no está solo, refiriéndose a las veces que Fernández se ha sincerado sobre su miedo a perder a las personas más importantes que tiene en México, temor que se acrecentó cuando se percató de que ni Wendy ni Nicola lo estaban apoyando como él creía. Fue ahí cuando también quiso ser claro respecto a lo que piensa de los roomies de su hijo, a los que indirectamente tachó de malos amigos, insinuando que fue muy baja su decisión de no llevarle cambios de look como los demás habitantes reciben.

“Si yo estuviera en México, nunca te hubiera faltado ropa”, fue la frase que hizo estallar la polémica, ya que para muchos se trató de un contundente dardo a quienes considera, le han dado la espalda al modelo durante su permanencia en el reality show.

El papá de Agustín le mencionó que lo traicionaron y no soltó el tema de la ropa.



¿Wendy Guevara y Nicola Porcella ya no quieren ser amigos de Agustín?

Las versiones de que la entrañable amistad entre Wendy, Nicola y Agus corría peligro, comenzaron a surgir desde las primeras semanas de LCDLFM, cuando el modelo se quejó con sus compañeros del reality de que no le estaban mandando ropa. Inmediatamente, sus fanáticos se pronunciaron contra Guevara y Porcella, con los que además comparte departamento, tachándolos de egoístas por no apoyarlo desde el exterior, al menos proporcionándole los artículos necesarios para que estuviera cómodo durante su estancia en el reality.

No obstante, los finalistas de la primera temporada no se quedaron callados e inmediatamente argumentaron que ellos habían tratado de ayudarlo, pero Agustín rechazó todas las opciones que le ofrecían debido a que no le gustaban los atuendos, por lo que simplemente ellos dejaron de enviarle maletas.