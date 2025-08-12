Wendy Guevara ha vivido con miedo tras robo y filtración de video, pero advierte: “Nadie podrá destruirme”

Revela el infierno tras robo y filtración de un video íntimo; asegura que eso no detendrá su éxito. Thalía, Gloria Trevi y Galilea Montijo la respaldan

La madrugada del 3 de agosto, la calma de la influencer y conductora Wendy Guevara se quebró como cristal. En cuestión de minutos, un video íntimo suyo apareció —sin su consentimiento— en su propia cuenta de Instagram. No duró mucho al aire, pero ya era demasiado tarde: manos rápidas lo grabaron, lo replicaron y lo lanzaron al océano de las redes sociales. X (antes Twitter), TikTok y grupos de WhatsApp se convirtieron en ecos de un momento que Wendy jamás pensó que se haría público.

La ganadora de La casa de los famosos México 2023 ya había advertido semanas antes que esto podía pasar. Un asalto en carretera le arrebató a ella y a su equipo varios teléfonos y pertenencias. En esos dispositivos, afirmó, había material personal. Nadie imaginó que la amenaza se volvería realidad tan pronto.

En exclusiva para TVyNovelas, Wendy no sólo explicó cómo sucedió todo, sino que se abrió para hablar del miedo, la desconfianza y las cicatrices invisibles que le ha dejado la fama. Aun así, mantiene su voz firme, decidida a no dejar que nadie robe lo único que no se puede comprar: su luz.

“ME DA MUCHO TEMOR SALIR EN LA CIUDAD”

Mientras se alista para salir al aire con las transmisiones de La casa de los famosos México, Wendy recuerda las horas posteriores al robo. “Después del asalto que vivimos, mis días han estado llenos de miedo, la verdad es que no he salido del departamento. Voy a trabajar y regreso de una vez, sólo quiero estar en mi cuarto, me da mucho temor salir en la ciudad. De hecho, dejé mi camioneta en León, entonces no tengo cómo movilizarme. La verdad es que se siente muy feo, nunca había pasado por algo así porque ya hasta perdí mi privacidad”, confiesa con una voz que por momentos se quiebra.

Wendy Guevara relató un curioso incidente que vivió mientras se recuperaba de una operación Instagram

Wendy no está sola. La maquinaria legal ya se puso en marcha. “Formulé una denuncia. Me han apoyado mucho las instancias legales, por eso le recomiendo a la gente que no se quede callada”.

A nivel emocional, recibió el respaldo de figuras que jamás imaginó que levantarían el teléfono para llamarla. “Muchas personas han tenido gestos muy bonitos conmigo, me ha hablado por teléfono Gloria Trevi, Thalía, Sylvia Pasquel... y Galilea Montijo ha sido súper linda conmigo. Entonces, nadie podrá destruirme”.

También encontró un refugio en la producción de LCDLF México: “Rosa María Noguerón (productora) fue súper linda conmigo... Me dijeron que no perdiera mi luz, que a muchos les había pasado algo similar y que yo no tenía la culpa”.

Wendy Guevara Instagram

Pero lo cierto es que desde que ganó el reality, Wendy ha vivido la parte más luminosa y la más oscura de la fama. En medio de contratos, viajes y presentaciones, también han llegado los oportunistas: personas que intentan quedarse con sus pertenencias, hombres que buscan quitarle sus camionetas y amigos falsos que sólo quieren aprovechar su éxito.

Pero, como ella misma dice, su esencia es más fuerte que cualquier intento de opacarla. “La neta es que ahorita trato de estar tranquila... Tengo que trabajar y salir adelante”.

En medio de la tormenta, Wendy encontró la calma con el apoyo de sus padres. Aunque al principio, la popular estrella de las redes sociales sentía vergüenza, fueron las palabras de su padre, las que abrazaron su corazón: “Me dijo: ‘Quiero decirte que te quiero mucho y que eres una persona muy ching#na y trabajadora. No me importa lo que haya pasado. No voy a ver el video. Todos tenemos relaciones, tú no le debes nada a nadie. No eres casada ni tienes un compromiso con nadie. Tú sigue trabajando tranquila’”, recordó Wendy durante su entrevista con Adela Micha.

