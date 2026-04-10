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Claudia Lizaldi piensa demandar a Martha Figueroa tras rumores de coqueteo con Juan Soler: “Vieja horrenda”

Lizaldi le mandó un mensaje a la conductor de “Así se hacen los chismes” en la que le llamó “horrenda”, 8 veces

Abril 09, 2026 • 
Alejandro Flores
martha figueroa claudia lizaldi.jpeg

Martha leyó el mensaje que mandó Lizaldi

Youtube / Instagram

Al enterarse de los rumores de un supuesto coqueteo de su parte con Juan Soler, Claudia Lizaldi decidió comunicarse con Pepillo Origel para mandarle un recado a Martha Figueroa.

Soler y Lizaldi participan en la obra “El amante in... fiel”, y Martha Figueroa habló en su programa de Youtube “Así se hacen los chismes” de las versiones que aseguraban que Lizaldi está “volada” con Soler.

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La actriz y conductora se enteró de los rumores pero supuso que Figueroa lo dijo en su otro programa “Con permiso”, que conduce junto con Pepillo Origel.
Por eso fue a él a quien le mandó un mensaje para reclamarle que “su conductora” había dicho mentiras sobre ella.
Figueroa, en su programa de Youtube de este jueves 9 de abril, leyó completo y textual el mensaje.

“Dile de mi parte a esa vieja horrenda que tienes al lado, horrenda, que está horrenda, que pienso que está horrenda, que estoy sumamente enojada”.

¿Por qué va a demandar Lizaldi a Martha Figueroa?

Tanto Soler como su pareja Paulina Mercado han negado la versión de que Lizaldi en algún momento haya coqueteado con el actor.
PUEDES LEER: Paulina Mercado reacciona a los rumores de COQUETEO de Claudia Lizaldi a su pareja, Juan Soler

El mensaje de Lizaldi leído por Figueroa es la primera reacción de su parte a los rumores.

“Estoy pensando demandarla por difamación o algo, estoy harta porque una imbécil inventa cosas de mí. Dile mejor que se vaya a un cirujano la vieja horrenda”.

Claudia Lizaldi repitió en varias ocasiones que está sumamente molesta y pidió disculpas por el uso de groserías ya que en un par de ocasiones dijo sobre Figueroa varios insultos.

“Por qué tengo que estar recibiendo ofensas porque esta vieja pen... está diciendo un chisme de mí que no es real”.

Tras contar que incluso planen cenar juntos Juan Soler y Paulina Mercado con ella y su pareja Pedro Moctezuma, Lizaldi pidió a Pepillo Origel que la defendiera.

"¿Por qué a esta vieja horrorosa, horrible, se le ocurren decir cosas de mí? Pobre enferma mental que vive de joder gente con mentiras. Qué horror esta tipa”

Martha Figueroa dijo que leyó el mensaje de Lizaldi como un ejercicio de “derecho de réplica”.

“Ya quedó dicho lo que quería decir... que era bastantito”

Martha Figueroa claudia lizaldi Juan Soler
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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