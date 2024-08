Wendy Guevara denunció que la rechazaron en un antro por esta INDIGNANTE razón

¡Por verse “vulgar”! Wendy Guevara

A través de un video en vivo que organizó con su amiga Paola Suárez , Wendy le contó a sus seguidores que lo que planeó como una divertida noche de fiesta estuvo a punto de terminar mal debido a la grosera actitud de un cadenero.

De acuerdo con lo que “La Perdida” relató, el gerente del sitio debió intervenir luego del zafarrancho que se desató en un reconocido centro nocturno de Polanco cuyo nombre no quiso revelar, ¡esto fue lo que le pasó a Wendy Guevara hace sólo unas horas!

¿POR QUÉ WENDY GUEVARA DIJO QUE LA DISCRIMINARON EN UN BAR?

Wendy Guevara reconoció que pasó un mal rato debido a que, al igual que a otras chicas que quisieron pasar antes, le negaron el acceso por su apariencia en un lugar muy exclusivo: “A ese antro donde vamos según va la gente más pudiente de toda Ciudad de México”, detalló la famosa.

“Cuando yo llegué no me dejaron pasar y Nicola que se ataca y dijo: ‘¿Qué, cómo no vas a dejar entrar a Wendy?’ ”

La influencer continuó su relato y aseguró que, al igual que como pasó con las chicas que intentaron pasar antes que ella, el cadenero tampoco quiso dejarla pasar por “verse vulgar"; afortunadamente, Nicola Porcella ya la estaba esperando y al darse cuenta de lo sucedido estalló en contra del guardia.

“Cuando yo llegué no me dejaron pasar y Nicola que se ataca y dijo: ‘¿Qué, cómo no vas a dejar entrar a Wendy?’ y que sale el gerente y me da una disculpa”, relató la creadora del contenido, quien aceptó que sí llegó a pelearse con el guardia.