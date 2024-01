Jéssica Esotérica arremete contra Paola Suárez y lanza un comentario lapidario: ‘Lo que cosechas, siembras’

Jéssica Esotérica no se quedó callada ante el caso de Paola Suárez, y además de lanzar fuertes críticas contra la influencer, también se lanzó contra las personas que la apoyan a ella, pero no a otras mujeres trans agredidas en México.

En medio de los cruces de declaraciones entre Paola Suárez y su expareja, José de Jesús , quienes se acusan mutuamente de agresiones, Jéssica Esotérica no dudó en denunciar la “doble moral” de algunas personas, así como de atacar de manera contundente a la creadora de contenido.

La vidente y locutora nacida en Mazatlán, quien ahora conduce un exitoso programa de radio en El Paso, Texas, llamó a la reflexión sobre los ataques y asesinatos de los que han sido víctimas las mujeres transgénero en México sin que se les haga justicia, en lugar de enfocarse sólo en el caso de una figura pública.

¿Qué dijo Jéssica Esotérica sobre Paola Suárez? Las explosivas declaraciones de la vidente le generaron controversia, aunque también muchos aceptaron que hay verdad en sus palabras.

JESSICA ESOTÉRICA LLAMA A LA REFLEXIÓN Y LE MANDA UN CONTUNDENTE MENSAJE A PAOLA SUÁREZ

Jessica Esotérica no se anduvo por las ramas y, fiel a su estilo, arrancó su controvertido mensaje con una frase impactante: “Yo digo las cosas de frente. A mí no me gusta ponerle esferitas al árbol y la gente no entiende que somos bien hijos de p...”, aseguró.

“En San Luis acaban de encontrar una chica trans muerta, yo no la veo en todas las noticias”

A través de un video subido a su cuenta de Instagram, la vidente trans invitó a la audiencia a ver otros casos de mujeres de la comunidad asesinadas y que sus casos quedaron en el olvido, todo lo contrario a lo que le ocurrió a Paola Suárez debido a que ella es una figura pública:

“En San Luis acaban de encontrar una chica trans muerta, yo no la veo en todas las noticias, ah, pero como no es de ‘Las Perdidas’, les valen v... las otras hermanas. ¿Sabes cuántas trans han p...?, pero como no eran de las de Internet nadie las peló”, cuestionó la locutora.

Pero no quedó ahí: Jéssica Esotérica también tuvo un mensaje para Paola Suárez que muy pronto se viralizó en redes.

LO QUE SIEMBRAS, COSECHAS: JÉSSICA ESOTÉRICA A PAOLA SUÁREZ

“Lo que cosechas, siembras (...) acuérdense que antes de este mocoso traía otro que se dedicaba a venderse en las calles, el Christian, y ahora levantó a este, otro morrito que le encanta el ‘tiki-tiki’... y ahora la ponen como víctima, no señor, sea responsable de sus actos, porque ahí está el audio donde tú estás amenazando al muchacho”, explotó Jessica Esotérica.

“Deja de inventarte situaciones, noviazgos, no sirves para tener pareja”

“No se vale que ahora después de que anduviste vociferando por todo León que a todo el mundo le ibas a partir la madre... y como dicen todos tus vecinos que eres agresivo y más cuando estás borracho, ¿qué querías, que el chavo se quedara a tu lado?”, aseguró la vidente, quien se dirigió a Paola Suárez en masculino.

“Y fue bien chingón decir que te iba a robar, claro, como él no tiene un clan... Deja de inventarte situaciones, noviazgos, no sirves para tener pareja”, continuó Jéssica, quien concluyó su mensaje con una fuerte reflexión: “Hacen víctimas a las personas equivocadas”, sentenció.