Wendy Guevara conoce a habitantes de La Casa de los Famosos México pero advierte: “No habrá favoritismos”

Como si fuera la preparación de una receta para una emisión llena de éxito, la nueva temporada de La casa de los famosos México comienza a agregar los primeros ingredientes. En este caso, los elegidos han sido los talentosos Ricardo Margaleff y Wendy Guevara, anunciados como los conductores de la pre y post gala del famoso reality, quienes están más que listos para llevar al público lo mejor de la casa.

Tras el anuncio, Wendy Guevara expresó su felicidad por esta nueva oportunidad de conectar con la audiencia a través de ViX: “Estoy supercontenta y animada porque me toca compartir con Ricardo Margaleff, les aseguro que esto va a estar espectacular. Todos saben que las pre y post galas tienen un toque muy distinto a las galas de Canal 5 o a los días de eliminación en las estrellas. Aquí tendremos más diversión, más escándalo… ¡hasta en la fiesta del viernes nosotros estamos de celebración en el foro! Tendremos dinámicas diferentes y, sobre todo, me encanta que nos permitan dar voz a los amigos y familiares de los nominados para que apoyen a sus favoritos en esta casa tan famosa”.

Por su parte, Ricardo Margaleff destacó la química con su compañera en esta nueva aventura: “No nos callamos ni un segundo, la verdad. Eso hasta me preocupa un poco -ojalá no nos meta en problemas-, pero es justo lo que buscamos: ser divertidos. El contenido ya está ahí; la gente ya lo conoce. Nosotros lo desmenuzaremos y seremos la voz de la audiencia: reflejaremos lo que piensan, lo que comentan en redes… Si alguien se perdió algo del 24/7, aquí se enterará, pero con nuestro toque de humor”, detalló.

Wendy es consciente del reto que implica este nuevo proyecto y está lista para vivirlo desde otra perspectiva: “La fiebre por La casa de los famosos México es increíble. Todo el mundo habla del programa: en hogares, restaurantes, bares… Nosotros queremos aportar diversión, entretenimiento y, claro, mucho chisme. ¡Yo soy chismosa y sé que Margaleff también!”.

Margaleff, por su parte, se siente orgulloso de compartir este espacio con Wendy:

“Ella es talentosísima y divertidísima. Todos la amamos en la primera temporada, y como ella dice, el público se involucra hasta con los conductores. A mí me pasó. Ahora, tenerla como compañera es un plus; la admiro desde hace mucho”.

Ricardo confesó ser un fanático del programa y hasta recordó una anécdota con Wendy: “Sí, soy chismoso de nacimiento —me encanta el chismecito— y soy fan del proyecto desde hace años. Incluso tengo una historia con Wendy: me la encontré en un pasillo justo cuando la revelaron como participante y le dije: ‘Eres mi galla, tú vas a ganar’. Y no me equivoqué… aunque todavía espero mi comisión”, bromeó.

“¡NO HABRÁ FAVORITISMOS!”

Wendy aclaró que, aunque conozca a algunos participantes, mantendrá la imparcialidad: “Entendemos que, si decimos algo que no les guste a los fans de algún favorito, se enojarán. Pero aquí opinamos de todos por igual. Puede haber conocidos en la casa, pero no habrá favoritismos. ¡Que la gente haga su chisme! Por lo pronto, duerman bien, porque esto empieza el 27 de julio, y hasta octubre estaremos con el público en las pre y post galas por ViX ”.

La ganadora de la primera temporada reconoció que el programa le abrió muchas puertas: “Sé que esta oportunidad, de trabajar con personas con tanta trayectoria, llegó gracias a La casa de los famosos México. A algunos les va bien, a otros no, pero al final es un juego. El público se engancha, y es imposible negarse a esa energía”.

“Estoy muy agradecida de compartir esto con Margaleff, Galilea, Diego y Odalys. ¡Estamos listos para lo bueno, lo mejor y hasta lo peor!”.

Margaleff, quien pronto será padre, agradeció el apoyo de la audiencia: “Han llegado oportunidades increíbles, pero siempre lo digo: estamos aquí porque Wendy ganó, porque el público decidió. A veces los talentos no agradecemos lo suficiente a quienes nos ven. ¡Ellos son la razón por la que estamos acá! Los comentarios en redes han sido muy positivos (siempre hay alguno negativo, pero hasta eso nos ayuda). Y bueno… mi bebé nace en dos meses. ¡No sé cómo le voy a hacer!”, concluyó entre risas.