Suscríbete
Famosos

Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo

La habitante de La Casa de los Famosos muestra su inclinación por las manualidades

August 07, 2025 • 
Alejandro Flores
mar contreras.jpg

La casa tiene un hermoso jardín trasero

Instagram y Youtube

Desde la entrada se puede ver el estilo de Mar Contreras. La casa tiene elementos que dan cuenta del espíritu creativo de la actriz, aunque a veces las decoraciones se han quedado a medias.

La habitante de La Casa de los Famosos mostró el interior de algunas de las habitaciones cuando estaba a punto de entrar al reality show. “Cuidado con lo que van a ver, bienvenidos a mi humilde hogar”, dice Mar con un humor al abrir la puerta de madera con ventanales de cristal de su casa.
En el contra muro de la puerta está la primera y el techo de la entrada se puede ver un papel tapiz que ella misma elaboró aunque se quedó a la mitad.

Mar contreras casa.jpeg

Mar tiene pendiente acabar de tapizar la entrada

Youtube

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
mar-contreras-guana.jpg
Famosos
Inicia la guerra en La Casa de los Famosos México: Tachan a Mar Contreras de “soberbia y hostil”
Dalilah Polanco también notó que Mar Contreras ya no la aguanta... Y Facundo dijo esto.
August 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
¿De quién es hija Elaine Haro de La Casa de Los Famosos México?
August 05, 2025
Famosos
¡Comienzan los récords de La Casa de los Famosos México! ¿Cuál fue el rating de la primera gala de eliminación?
August 05, 2025
Famosos
El álbum familiar de Abelito y lo que la gente aún no sabe de él, revelado en exclusiva por sus papás
August 05, 2025

A la izquierda está la puerta de un pequeño que recibe a sus visitantes con una pintura de la cara de un mono en tonos azules, humanizada y fumando una pipa.

baño mar contreras.jpeg

El cuadro que está en su baño

Youtube

Ahí también está el espejo más importante de la casa:

“Es un espejo que era de mi mamá, estaba en su casa y ahora lo tengo yo. Lleva como 50 años en nuestra familia”.

WhatsApp Image 2025-08-07 at 8.31.37 PM (3).jpeg

Espejo familiar

Youtube

Contreras también ha mostrado el jardín trasero de la casa, en donde suele grabar videos junto con sus hijos y su esposo para publicar en redes sociales.

Entre ventanales y pinturas

La casa tiene un cuarto que técnicamente es de juegos pero que sus hijos han convertido en una espacio para comer, descansar, dormir.
Las paredes, además de pinturas, tiene muchas fotos y de entre todas ellas, Mar tiene una favorita: la foto de sus hijos caminando en la playa hacia el mar.

casa mar contreras.jpeg

Las fotos familiares

Youtube

La sala principal de la casa tiene un enorme ventanal que permite el paso de la luz natural y que al mismo tiempo es una vista relajante hacia el jardín.
En otros videos que ha publicado en sus redes sociales, Contreras ha mostrado otros espacios como la cocina y la recámara.

La Casa de los Famosos México mar contreras
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
alejandro-camacho-1.jpg
Famosos
Alejandro Camacho sigue en espera de justicia: “Me robó ¡y tiene que pagarme!”
August 07, 2025
 · 
Nayib Canaán
Chicharito y Alicia Villarreal.png
Famosos
“Somos muy sensibles”: Alicia Villarreal defiende a Chicharito y pide respeto… ¡también para los hombres!
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
Luis Font.png
Famosos
Luis Font, exintegrante de Locomía, reaparece en Morelia tras vivir en situación de calle en Madrid
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
joaquin-lopezdoriga-cancer.jpg
Famosos
Joaquín López-Dóriga reveló su batalla contra el cáncer: Médicos le encontraron un tumor tras una peritonitis
August 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Pandora.png
Famosos
Pandora, Enrique Bunbury y Olga Tañón recibirán Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy 2025
La Academia Latina de la Grabación rendirá homenaje a grandes iconos de la música en una ceremonia privada en Las Vegas.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
Abelito
Famosos
Abelito es visto triste y bajoneado, ¿saldrá de La Casa de los Famosos?
El querido influencer fue captado llorando y aislado dentro del reality, lo que ha encendido alarmas sobre su posible salida.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz
nominados-casa-.jpg
Famosos
La Casa de los Famosos México: Solo puedes VOTAR en estos HORARIOS y días específicos
Recuerda que tu voto es positivo, es decir, a favor de quien quieres que permanezca en el reality show.
August 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
wendy-guevara.png
Famosos
Wendy Guevara toma cartas en el asunto: demandará a quien difunda video íntimo
La influencer y conductora anuncia acciones legales contra quienes compartan su video privado, amparándose en la Ley Olimpia.
August 07, 2025
 · 
Luz Meraz