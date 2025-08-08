Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo

Desde la entrada se puede ver el estilo de Mar Contreras. La casa tiene elementos que dan cuenta del espíritu creativo de la actriz, aunque a veces las decoraciones se han quedado a medias.

La habitante de La Casa de los Famosos mostró el interior de algunas de las habitaciones cuando estaba a punto de entrar al reality show. “Cuidado con lo que van a ver, bienvenidos a mi humilde hogar”, dice Mar con un humor al abrir la puerta de madera con ventanales de cristal de su casa.

En el contra muro de la puerta está la primera y el techo de la entrada se puede ver un papel tapiz que ella misma elaboró aunque se quedó a la mitad.

Mar tiene pendiente acabar de tapizar la entrada Youtube

A la izquierda está la puerta de un pequeño que recibe a sus visitantes con una pintura de la cara de un mono en tonos azules, humanizada y fumando una pipa.

El cuadro que está en su baño Youtube

Ahí también está el espejo más importante de la casa:

“Es un espejo que era de mi mamá, estaba en su casa y ahora lo tengo yo. Lleva como 50 años en nuestra familia”.

Espejo familiar Youtube

Contreras también ha mostrado el jardín trasero de la casa, en donde suele grabar videos junto con sus hijos y su esposo para publicar en redes sociales.

Entre ventanales y pinturas

La casa tiene un cuarto que técnicamente es de juegos pero que sus hijos han convertido en una espacio para comer, descansar, dormir.

Las paredes, además de pinturas, tiene muchas fotos y de entre todas ellas, Mar tiene una favorita: la foto de sus hijos caminando en la playa hacia el mar.

Las fotos familiares Youtube

La sala principal de la casa tiene un enorme ventanal que permite el paso de la luz natural y que al mismo tiempo es una vista relajante hacia el jardín.

En otros videos que ha publicado en sus redes sociales, Contreras ha mostrado otros espacios como la cocina y la recámara.

