Carlos Said rompió el silencio sobre el supuesto embarazo de Claudia Martín: ¿por eso apresuraron su boda?

A inicios de 2025, Claudia Martín confirmó su noviazgo con Carlos Said, asegurando que se sentía profundamente enamorada. Este romance se dio de maravilla, y el pasado 21 de junio se convirtieron en “marido y mujer”, una noticia que inevitablemente dio paso a las especulaciones de que podrían estar esperando a su primer hijo, un tema del que el actor finalmente se atrevió a hablar.

¿Claudia Martín está embarazada? Carlos Said reveló la verdad detrás de su boda sorpresa

Durante una reciente conversación para las cámaras de “Despierta América”, Carlos Said reaccionó a los rumores de un presunto embarazo de Claudia Martín, con la que se casó el fin de semana en una íntima celebración. Al respecto, el artista admitió que la manera tan “apresurada” en la que hicieron las cosas los hace propensos a inventos, pero aseveró que en su caso las razones son distintas.

"¿Sabes qué pasa? Yo creo que esa es la gente que no se decide. Hay mucha gente que anda 10 años y nunca se casan, pero nosotros no. Inventan que estamos embarazados o muchos temas de esos, pero no, ahorita solo estamos felizmente casados”, explicó el actor de 27 años.

Pese a que Carlos Said aseguró que Claudia Martín no está embarazada, sí aclaró que tiene grandes deseos de conformar una vida feliz junto a su ahora esposa. Y para muestra, señaló que le gustaría tener 17 hijos, pues sueñan con tener una familia numerosa.

¿Cómo se conocieron Carlos Said y Claudia Martín?

De acuerdo con los detalles que anteriormente los actores han compartido, Claudia Martín y Carlos Said se habrían conocido en 2019, cuando coincidieron en las grabaciones de “Como tú no hay dos”. Sin embargo, en ese momento su convivencia no fue más allá de lo profesional, hasta que años después se reencontraron y fue que la chispa entre ellos surgió.

Para ese momento, la protagonista de “Juegos de amor y poder” ya había terminado su relación con Hugo Catalán, -que en cambio sí está por convertirse en padre-, mientras que el villano de la misma novela estaba soltero. Lo que facilitó que las cosas fluyeran. Y finalmente, el 10 de junio se comprometieron y solo unos días después, se dieron el “sí, acepto”, marcando así el inicio de su vida juntos.