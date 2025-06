Wendy Guevara fue víctima de un grave delito y ya alista una demanda contra el responsable: ¿qué pasó?

A pesar de la carismática personalidad que la caracteriza, Wendy Guevara también tiene un lado serio al que recurre cuando considera necesario, justo como hizo luego de la integrante del clan de “Las perdidas” se percató de que una persona cercana a ella habría traicionado su confianza al cometer un acto indebido, que ahora quedará en manos de las autoridades debido a que ya se decidió a presentar una denuncia formal para evitar que siga pasando.

¿Qué le pasó a Wendy Guevara? Revela el alarmante robo de identidad que sufrió

A través de una transmisión en vivo hecha en su cuenta oficial de Instagram, plataforma en la que cuenta con casi 8 millones de seguidores, Wendy Guevara contó su experiencia sobre el robo de identidad del que fue víctima. De acuerdo con los dichos de la influencer, aparentemente una persona se tomó la atribución de firmar documentos de importancia y autorizar ciertos movimientos a su nombre, sin estar facultada y/o autorizada para estas actividades.

Tras percatarse de esta situación, la ganadora de “La Casa de los Famosos México 1" aseguró que inmediatamente buscó recursos legales para protegerse, porque no está dispuesta a que se salgan con la suya. Por lo que se dijo agradecida de haberse enterado oportunamente, ya que esto le permitirá hacer los procedimientos necesarios ante la justicia.

“Que se hagan pasar por ti, que vayan y firmen documentos o algo así, como si fueras tú, eso es un delito muy grave. Y ahora se van a atener a las consecuencias, porque yo no me voy a dejar de nadie, ya, ya basta. Gracias a Dios me dí cuenta, entonces vamos a ver todo eso”, sentenció la también empresaria notablemente molesta, un aspecto que tomó por sorpresa a sus admiradores, ya que siempre se muestra alegre ante cualquier adversidad.

¿Quién usurpó la identidad de Wendy Guevara?

Pese a la insistencia de los internautas por saber el nombre de la persona que traicionó a Wendy Guevara, la celebridad de internet evitó entrar en detalles y no dijo si ya sabía quién o quiénes eran los culpables. Sin embargo, una de sus amigas sí dijo que todo habría ocurrido cuando ella (Wendy) estaba en Estados Unidos, y confirmó la versión de que ya están viendo este asunto con la ley, aunque tampoco detalló si fue mientras se encontraba en uno de sus proyectos más importantes, que fue"Desiguales” junto a Adamari López.

“El viernes Wendy estará en la Ciudad de México con su abogado, estarán en el lugar donde se hizo el fraude, porque sí, eso se llama fraude y abuso de confianza. Mientras Wendy estaba en Washington”, concluyó, sin que Guevara diera mayor información al respecto.