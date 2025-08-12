Suscríbete
Elaine Haro y Mariana Botas buscan acercarse y limar asperezas con Mar Contreras: “Ya no queda en nosotras”

Elaine y Mariana quieren incluir a Mar Contreras en actividades para corregir malentendidos y darle espacio dentro de La Casa de los Famosos.

August 12, 2025 • 
Luz Meraz
Mar-Elaine-Mariana.png

Una acción bien pensada puede transformar dinámicas tensas dentro y fuera de la casa. ¿Se unirá Mar a la dinámica de Elaine y Mariana?

Instagram

Después de que Mar Contreras expresó sentirse excluida de ciertas dinámicas en La Casa de los Famosos México. Elaine Haro y Mariana Botas platicaron con Priscila Valverde y le dijeron que van a cambiar con ella y buscarán incluirla para revertir esa percepción.

Las habitantes del cuarto día han trazado un plan lleno de buena vibra para convivir más con Mar y llevarse mejor dentro de la casa.

Y es que, durante la segunda gala de eliminación, Galilea Montijo mostró a Priscila Valverde un video en donde Mar Contreras se queja de sentirse al margen en el reality, especialmente por el resto de sus compañeras.

Luego, en una charla íntima, Elaine Haro admitió que se han “enganchado en pequeños altercados con el cuarto Noche” y reconoció su error

@rosyrosemkup

@La Casa de los Famosos México @Aaron Mercury @Aldo T De Nigris @guaynaa @Alexisayala @Mariana Botas @PonchoDeNigris @Ninel Conde @Priscila Valverde @MARCONTRERASOF @Elaine Haro #lcdlfmx #lacasadelosfamososmx #lacasadelosfamososmexico #lacasadelosfamososmexico3 #lacasadelosfamosos2025

♬ Just A Girl - No Doubt

Su plan para convivir más con Mar

Para demostrarle a Mar que no es excluida, Elaine propuso a Mariana una dinámica: “vestirnos de rosa”, muy al estilo de Mean Girls (Chicas Pesadas). Tienen la idea de hacer esta propuesta el miércoles e invitar a Mar Contreras a formar parte del momento.

“Ella comentó en el zoom que la excluíamos y nunca ha sido así”, dijo Mariana Botas. Priscila intervino: “Nunca ha sido así pero ella se siente así”. Mariana recalcó: “Por eso, mejor la invitamos. Si quiere increíble, si no quiere ya no queda en nosotras”.

Con esta acción Elaine y Mariana quieren actuar para cambiar esa percepción dentro y fuera de la casa. Ambas reconocieron que lo peor que les puede pasar es estar en el cuarto que el público perciba mala onda.

@eveelovee1

#lacasadelosfamosos #lacasadelosfamososmexico #fyp #elaineharo #teamelaine

♬ sonido original - 🐷

Y efectivamente, en redes sociales circulan varios videos en donde las mujeres del cuarto día ignoran a Mar o se alejan de ella cuando quiere hacer la plática. Son gestos que quizá ellas no habían percibido, pero que en la pantalla se observan monumentales.

@elfeeddelmitote

Dejaron plantada a Mar. 😒 #lacasadelosfamososmexico #lacasadelosfamososmx #marcontreras

♬ sonido original - elfeeddelmitote

A veces, los gestos más pequeños dejan beneficios más grandes: vestir de rosa y tratar de tender puentes con Mar podría ser el inicio de una alianza inesperada... o, al menos, de una convivencia más llevadera.

Luz Meraz
Redactora
