Tunden a Nicola Porcella por hablar mal de Wendy Guevara a sus espaldas: ¿qué dijo?

Wendy Guevara y Nicola Porcella son una de las duplas más queridas del momento. Y es que desde que se conocieron durante la primera temporada de La Casa de los Famosos México, tuvieron una conexión instantánea que los hizo acercarse y forjar una relación sumamente cercana incluso después del reality, algo que quizá podría quedar en el pasado ahora que salieron a la luz una serie de duras declaraciones hechas por el modelo sobre su compañera, de quien aparentemente habló mal y “le jugó chueco”.

¿Qué dijo Nicola Porcella de Wendy Guevara? El duro reclamo que causó polémica

A través de un video obtenido por Kadri Paparazzi, se filtró un supuesto acto desleal de Nicola hacia Wendy y Agustín Fernández, dos de sus mejores amigos y con quienes además comparte casa. En la grabación se aprecia al actor de “El amor no tiene receta” quejándose del comportamiento de sus ‘roomies’ mientras conversaba con la también actriz Paola Hasany, a la que le externó algunos hábitos que le parecen molestos de la famosa influencer.

“Imagínate que salgo con alguien, llego y le digo: ‘quédate en mi casa’. Sale y está Agustín afuera, o sea, sí es incómodo hasta para mí. Es incómodo llevar a alguien y estar tomándote un vinito y que aparezca Wendy. Me va a decir: ‘oye Nicola, no jodas’”, es parte de la conversación que el peruano tuvo con su acompañante, quien hasta el momento no ha reaccionado a la controversia.

Nicola Porcella fue captado quejándose del comportamiento de Wendy Guevara Captura de pantalla

Le llovieron críticas a Nicola Porcella por sus dichos sobre Wendy Guevara

Estas declaraciones inmediatamente se viralizaron y, como era de esperarse, Nicola Porcella recibió numerosas críticas por la manera tan despectiva en la que habló de Wendy Guevara y Agustín Fernández. Sin embargo, lo que mayor indignación ocasionó en redes sociales fue el hecho de que tuviera esta charla con una persona ajena y no habérselo dicho directamente a la comediante, a quien en infinidad de ocasiones se ha referido como una hermana para él.