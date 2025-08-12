Sugey Ábrego bajó el precio en su página azul: “Vienen las colegiaturas; sé que mis fans son godínez y papás”

Con más de dos décadas de trayectoria, Sugey Ábrego ha logrado consolidarse como una figura versátil dentro del entretenimiento mexicano.

Es egresada del Centro de Educación Artística de Televisa y actualmente está estudiando para convertirse en abogada, además ha participado en incontables proyectos: en telenovelas, conducción de unitarios y en series de televisión.

Su lado sensual lo ha aprovechado también, pues su imagen ha vendido millones de revistas alrededor del mundo y su seguridad como mujer ha posicionado su contenido en plataformas como OnlyFans.

En teatro, ha podido realizar proyectos tan complejos como La obscenidad de la carne, donde protagoniza al lado de Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez y Horacio Pancheri. En exclusiva para TVyNovelas, Sugey habla sin tapujos de todo, desde sus secretos de belleza hasta del placer de explotar su belleza.

¿Has ocasionado algún divorcio por tu belleza?

No, pero alguna vez pasó algo raro que hasta me mandaron un mensaje directo en Instagram. De repente me escribió una señora porque creyó que yo era el affair de su marido, la tenía registrada como Sugey.

Que fuerte... ¿qué le dijiste?

Que no había manera, y medió busqué en mis suscriptores, y pues sí, el señor era suscriptor mío. Entonces ella lo buscó en su estado de cuenta y todo.

Además, son millones de personas las que te siguen, ¿no?

Gracias a Dios mucha gente me quiere.

Has sido de los famosas que más vendió revistas para adultos, ¿tus parejas siempre te dejan ser?

Pues no me regañan. A mí, particularmente, me gusta enseñar bonito, es decir, todo cuidado, de la cintura para arriba, ¿por qué voy a enseñar algo que no es bonito? A ver, no porque no lo tenga bonito, me lo cuido bien, podo el pasto y todo, pero no se me hace algo estético.

¿Tienes fans mujeres?

Sí, ahora las mujeres, generalmente, son de decir: “es que tú le gustas mucho a mi pareja. Por favor, regálame un video”.

Pero video y foto familiar, lo de OnlyFans es otro negocio, me imagino...

“Sí, te suscribes por siete dólares (130 pesos), algunos meses cuestan 14 dólares (260 pesos). Ahorita, en verano, porque vienen las colegiaturas, bajó el precio, sé que muchos son godínez y papás al mismo tiempo, entonces, tengo que ser comprensiva con la gente que me sigue ahí”.

Los godínez cobran por quincena...

Sí, yo sé, en la quincena, tres días antes doy contenido nuevo. Ahora que estoy en la obra La obscenidad de la carne hago videos dentro de mi camerino cuando me cambio.

¡Que joya! ¿Algún otro contenido especial?

En temporada de huracanes me disfrazo de policía y doy el clima, con este tono lúdico y sensual, obviamente.

