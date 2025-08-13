Brandon Castañeda niega violencia física contra Queen Buenrostro: “Hubo gritos y jaloneos, pero golpes nunca”

En exclusiva Brandon Castañeda nos comparte su versión después de que la influencer Ana Daniela Martínez, mejor conocida como Queen Buenrostro lo denunciara por presunta violencia física: “El proceso legal va avanzando, yo ya presenté mi declaración hace tres semanas, la verdad ya no estoy viendo tanto el tema porque es muy desgastante. Le estoy pagando a un abogado y confío en él”.

El exintegrante de Wapayasos explicó a TVyNovelas que él respondió con una contrademanda a Queen por “abuso y acoso sexual que ella me hizo en mi departamento. La verdad no hubiera querido demandar, pero no tuve alternativa”, señaló.

Sobre si hubo agresión de su parte, aclaró:

: “No, hubo discusiones, muchos gritos y jaloneos, pero golpes como ella dice nunca hubo, yo no sé de dónde saca los labios rotos, y los moretones, pues sí por los jaloneos, porque de repente nos alteramos los dos...”.

Brandon rompió toda relación con su ex después de que lo denunciara públicamente y ya no la volvió a ver, ni siquiera tuvo oportunidad de hablar con ella. “El problema es que tengo orden de restricción. Discutimos un fin de semana, el lunes ya tenía la denuncia y el martes o miércoles ya tenía la orden de restricción; entonces, fue imposible porque todo fue muy rápido”.

“ME ESTABA YENDO CON LAS MÁS TÓXICAS, PERO NO, HAY QUE ELEGIR BIEN A LA PAREJA”

Según Brandón, antes de todo este escándalo, él ya había tomado la decisión de terminar con Queen Buenrostro porque la relación estaba muy deteriorada: “Realmente terminé con ella porque el plan era sanarnos, estábamos en una relación tóxica ya de muchos meses y la estábamos regando en muchos aspectos; de repente teníamos discusiones fuertes, ella quería agua y yo refresco, eran cosas muy tontas. Entonces, yo tomé la iniciativa y terminé la relación. Lo que pasa es que estábamos muy enamorados y ella no iba a dar el primer paso, siempre había de por medio un: ‘Podemos solucionarlo’”.

Por eso, nos dijo, no se esperaba que la influencer actuara de esa manera, pero aseguró que ya se siente mucho mejor. “Dicen por ahí que después de la tormenta viene la calma y así es, me siento más tranquilo porque sí le sufrí cañón, fue muy difícil para mí porque un tema así nadie se lo espera, yo no me esperaba una demanda, que ella fuera a subir (a las redes) los que publicó, no me esperaba nada de esto”.

Sin embargo, Brandon expresó que este trago amargo le dejó un gran aprendizaje de vida: “Aprendí a valorar más lo que doy, a tener una pareja que realmente sea una pareja porque también yo me estaba yendo con las más tóxicas, las más virales, pero no, hay que elegir bien, a alguien con quien puedas planear un futuro, trabajar y salir adelante, eso era lo que yo soñaba hacer con ella, pero influyeron muchas cosas y ya no se dio”.

Hoy por hoy, Brandon Castañeda está enfocado en ver hacia adelante: “Ya dejé ese tema atrás, no estoy diciendo que me vale, pero quiero avanzar. Yo a ella la veo feliz, entonces, ¿por qué yo no voy a serlo? Yo la perdono, no tengo ya ningún problema con ella, espero que ella también me perdone a mí y que esto se solucione pronto”, concluyó.

EL TESTIMONIO DE QUEEN BUENROSTRO

Hace unos meses, Queen Buenrostro, compartió impactantes imágenes y audios que, según señaló, prueban los maltratos. En el video publicado por la influencer, también se muestran imágenes en las que se observan lesiones visibles en su rostro y cuerpo, incluyendo inflamaciones, hematomas y marcas de golpes.

Estas fotografías, supuestamente, habrían sido tomadas tras los incidentes mencionados. La influencer reveló que durante mucho tiempo guardó silencio por miedo, mencionando que Castañeda la amenazaba con exponerla públicamente: “Es un manipulador, un narcisista que me sigue culpando por todo lo que me ha hecho”, expresó visiblemente afectada.