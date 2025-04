Nicola Porcella confesó lo que realmente pasa con Wendy Guevara: ‘Es lo más bonito del mundo’

El actor peruano Nicola Porcella comienza un nuevo camino lleno de éxito, pero, entre los temas que siempre le van a seguir en el mundo mediático, está su relación y vínculo con la influencer Wendy Guevara. Sobre cómo está hoy su relación, el actor habló para Las Estrellas y se expresó sobre el tema.

‘Hoy empezamos un podcast juntos, se llama ‘Cómplices del desmadre’. Jamás me he distanciado. Lo que pasa es que Wendy y yo tenemos dos trabajos totalmente distintos y es difícil coincidir, pero cuando coincidimos es lo más bonito del mundo. Es mi hermana, la amo’, indicó Nicola Porcella.

Wendy Guevara y Nicola Porcella Instagram

Así fue la historia de separación de Nicola Porcella y Wendy Guevara

Hasta el momento, según declaraciones de ambas figuras, ha habido un distanciamiento permanente. Durante y después de La Casa de los Famosos México, surgieron tensiones y rumores debido a comentarios de Nicola interpretados negativamente hacia Wendy Guevara y a la percepción de algunos roces en su convivencia. La mediática llegó a expresar cierto hartazgo por las actitudes de Nicola en el reality.

Sin embargo, ambas figuras de la pantalla chica negaron un distanciamiento real y reafirmaron su amistad. La posterior mudanza del actor se debió a motivos personales y profesionales, no a una ruptura en su relación, manteniendo contacto y mostrándose juntos públicamente, tal cual como ocurre hoy.

Nicola Porcella está muy agradecido por la vida y su trabajo

‘Amanecer’, de Juan Osorio, tiene a Nicola Porcella compenetrado en su trabajo actoral y ahora aprovecha su experiencia personal con la depresión para aportar vida y realidad a su personaje. ‘Hay días cuando me tocan escenas muy fuertes que no me tomo mi pastillita para la depresión y me la tomo después, para no entrar tan feliz a escena y entrar en el personaje’, indicó el actor peruano.

‘En esta novela hay un elenco muy grande, hay que dar la talla y darlo todo. Hace dos años me levantaba a buscar trabajo y ahora me levanto a grabar con Fernando Colunga, con Livia, con Blanca Guerra... Salvador Sánchez. Levantarme a trabajar con un elenco así es un sueño’, indicó Nicola Porcella en su entrevista.