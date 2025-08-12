Suscríbete
Florinda Meza en pláticas para MasterChef Celebrity: ¿será su regreso a la TV?

Alex Kaffie revela que TV Azteca ve en la actriz un golpe mediático ideal para su nuevo ciclo de MasterChef Celebrity.

August 12, 2025 
Luz Meraz
masterchef-florinda.png

Hasta el momento es solo rumor pero podría convertirse en el regreso más comentado del año. ¿La veremos con el delantal más famoso del país?

Wikipedia / Instagram

¿Será que nos están preparando para ver de nuevo a Florinda Meza en televisión?

Según el periodista de espectáculos Alex Kaffie, TV Azteca ya ha sostenido una plática con Florinda Meza para integrarla como participante en la próxima temporada de MasterChef Celebrity, perfilándola como un “gancho mediático” dentro de la famosa generación de “clásicos”.

TV Azteca, señala Kaffie, está preparando una nueva edición del formato “Generaciones”, el cual fue todo un éxito durante el 2025 por reunir concursantes de distintas edades. Después de la serie Chespirito: sin querer queriendo y de que Florinda fuera centro de polémica, parece que la ven como una forma de despertar curiosidad y jalar audiencia.

Para el periodista de Sale el Sol, la incorporación de Florinda Meza, quien tiene 76 años, sería un acierto: su sola presencia “no solo generaría rating, sino conversación”.

@masterfan_oficial

Uff otro rumor..se dice que Tv Azteca planea hacer otra versión celebrity y que quiere tener como participante a Florida Meza, que opinas? #fyp #parati #masterfan #MasterChef #florindamezaenmasterchef

♬ sonido original - MasterFan

¿Regreso esperado o polémico?

Aunque aún no hay confirmación oficial, el rumor ya prende la expectativa entre seguidores del reality, fanáticos (y también detractores) de la actriz de El Chavo del Ocho.

Su regreso, lejos de la actuación, la posicionaría en un escenario distinto: tendría que demostrar talento, sabor y constancia... en la cocina. ¿Será capaz de conquistar tanto al jurado como al público luego de tanto hate que recibió en redes sociales?

Lo cierto es que hay fórmulas que triunfan, como MasterChef Generaciones, que esta temporada fueron amos y señores del raiting. Y pues, una sola figura puede cambiar el ritmo del programa. Si Florinda acepta, ya no sería solo un personaje rodeada de leyendas urbanas sino una participante real, volvería a estar frente a las cámaras y el público. ¿Podrá con ello?

Florinda Meza MasterChef Celebrity
Luz Meraz
Luz Meraz
Redactora
