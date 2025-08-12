Prometida de Facundo denuncia amenazas de muerte y público la tacha de ‘payasa’

No conforme con denunciar amenazas, Delia García recibió otras críticas.

El comportamiento de Facundo no ha sido del agrado de todos y sus bromas pesadas han tenido que ser puestas bajo escrutinio por La Jefa de La Casa de los Famosos México; sus consecuencias, incluso, han provocado amenazas de muerte para sus seres queridos.

Y es que Delia García, con quien el conductor se comprometió antes de entrar al reality show, utilizó sus redes sociales para denunciar que ha recibido comentarios negativos y amenazas de muerte. “En los últimos días he recibido mensajes escalofriantes”.

“Me parece escalofriante que alguien pueda escribir eso por un programa de televisión. Ni siquiera sé si los puedo leer porque puede ser que me censuren el live... Amenazas de ‘desviación’ (muerte), amenazas de abusos íntimos... Cosas que digo ¿es en serio?

Así que Delia tomó una decisión: “Quiero dejar en claro con este live es que yo no voy a reaccionar a eso, no voy a caer en el estira y afloje, y comentar cosas con hate. No es mi juego”.

Al compartir el video en nuestra cuenta de Instagram, el público reaccionó, y no conforme, publicaron comentarios que llaman la atención.

“Ella no esta jugando y al final del día, se quejan de que le tiran hate a los de noche y ustedes fans están peor, son mucho más tóxicos que los mismos que están adentro”.

Alguien más comentó con emojis de risa y anotó: “Payasa”. Una persona cuestionó por qué era ‘payasa’, así que le respondieron: “Me imagino que lo dice por qué muchas veces lo hacen como apoyo para el jugador hacerse la víctima para que lo apoyen”.

¿Facundo ha sido regañado por La Jefa?

Las bromas de Facundo llegaron a un límite, y La Jefa lo llamó al confesionario para advertirle que no puede comprometer la integridad de sus compañeros. Esto luego de que jaló un tapete para provocar la caída de Aldo De Nigris durante la fiesta del viernes 8 de agosto.

Él reconoció que no era su intención que la caída fuera tan grave. Lo cierto es que hubo mucha fortuna de que nadie saliera lastimado, y solo se quedó en la invitación a la reflexión para que Facundo modificara su comportamiento.

Facundo entró a La Casa por dinero

Mientras a Delia la amenazaban en días recientes, Facundo les confesó a sus compañeros habitantes que, si él “estuviera millonario, no entraba” a La Casa de los Famosos México.

Confesó que una crisis económica lo impulsó a entrar al concurso, y desde que fue anunciado, dijo que no le interesaba tanto ganarlo, sino las oportunidades que le podrían llegar al salir.