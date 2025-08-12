Suscríbete
Famosos

Prometida de Facundo denuncia amenazas de muerte y público la tacha de ‘payasa’

Delia García reaccionó y dejó un mensaje muy claro.

August 12, 2025 • 
MrPepe Rivero
delia-facundo.jpg

Facundo y Delia García

No conforme con denunciar amenazas, Delia García recibió otras críticas.

El comportamiento de Facundo no ha sido del agrado de todos y sus bromas pesadas han tenido que ser puestas bajo escrutinio por La Jefa de La Casa de los Famosos México; sus consecuencias, incluso, han provocado amenazas de muerte para sus seres queridos.

Y es que Delia García, con quien el conductor se comprometió antes de entrar al reality show, utilizó sus redes sociales para denunciar que ha recibido comentarios negativos y amenazas de muerte. “En los últimos días he recibido mensajes escalofriantes”.

“Me parece escalofriante que alguien pueda escribir eso por un programa de televisión. Ni siquiera sé si los puedo leer porque puede ser que me censuren el live... Amenazas de ‘desviación’ (muerte), amenazas de abusos íntimos... Cosas que digo ¿es en serio?

Así que Delia tomó una decisión: “Quiero dejar en claro con este live es que yo no voy a reaccionar a eso, no voy a caer en el estira y afloje, y comentar cosas con hate. No es mi juego”.

Al compartir el video en nuestra cuenta de Instagram, el público reaccionó, y no conforme, publicaron comentarios que llaman la atención.

“Ella no esta jugando y al final del día, se quejan de que le tiran hate a los de noche y ustedes fans están peor, son mucho más tóxicos que los mismos que están adentro”.

Alguien más comentó con emojis de risa y anotó: “Payasa”. Una persona cuestionó por qué era ‘payasa’, así que le respondieron: “Me imagino que lo dice por qué muchas veces lo hacen como apoyo para el jugador hacerse la víctima para que lo apoyen”.

comentario-delia.jpg

¿Facundo ha sido regañado por La Jefa?

Las bromas de Facundo llegaron a un límite, y La Jefa lo llamó al confesionario para advertirle que no puede comprometer la integridad de sus compañeros. Esto luego de que jaló un tapete para provocar la caída de Aldo De Nigris durante la fiesta del viernes 8 de agosto.

Él reconoció que no era su intención que la caída fuera tan grave. Lo cierto es que hubo mucha fortuna de que nadie saliera lastimado, y solo se quedó en la invitación a la reflexión para que Facundo modificara su comportamiento.

Facundo entró a La Casa por dinero

Mientras a Delia la amenazaban en días recientes, Facundo les confesó a sus compañeros habitantes que, si él “estuviera millonario, no entraba” a La Casa de los Famosos México.

Confesó que una crisis económica lo impulsó a entrar al concurso, y desde que fue anunciado, dijo que no le interesaba tanto ganarlo, sino las oportunidades que le podrían llegar al salir.

“Me la estoy pasando bien, de repente me aburro, de momentos se me baja la energía, otras veces me cago de la risa.

facundo La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
prueba-lider--.jpg
Famosos
¿Quién ganó la Prueba de Líder para La Casa de los Famosos México en su tercera semana?
August 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
HIJO-rafa-marquez--.jpg
Famosos
Iago, hijo de Adriana Lavat y Rafa Márquez, cambió el fútbol por una carrera como cantante y así suena
August 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
elaine-ninel-.jpg
Famosos
Ninel Conde olvidó que trae micrófono: Así elevó oración para que Elaine FALLARA en Prueba de Líder en LCDLFM
August 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
cazzu nodal espia
Famosos
¿Cazzu demandará a Nodal? Habló de la pensión alimenticia para su hija: “Es lo que él considera justo”
August 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Pee Wee. Foto: Héctor García
Famosos
Pee Wee volvió a ser arrestado: ¿Qué hizo el cantante?
Nuevamente acapara titulares por comportamiento indebido.
August 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Dalilah Polanco - Eugenio Derbez.png
Famosos
Dalílah Polanco cuenta cómo empezó y terminó su historia con Eugenio Derbez
Dalílah Polanco revela en La Casa de los Famosos cómo nació su romance con Eugenio Derbez (que duró de 2003 a 2006) y por qué decidió ponerle fin.
August 11, 2025
 · 
Luz Meraz
emir-fiesta-hijo-1.jpg
Famosos
Emir Pabón y Stefanía de Aranda celebran a Matías: “Es la prueba de que los milagros existen”
Atrás quedaron los momentos de terror que vivió la pareja debido al accidente que tuvieron cuando ella estaba embarazada, ¡su primogénito cumplió cuatro años y así lo festejaron!
August 11, 2025
 · 
Edson Vázquez
actriz-adultos-luto-.jpg
Viral
Luto por Lina Bina: De qué murió la actriz de contenido para adultos a sus 24 años
Descanse en paz la actriz de cine erótico, conocida como MissJohnDough.
August 11, 2025
 · 
MrPepe Rivero