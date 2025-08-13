Cazzu confirma encuentro con Belinda en México: ¿colaboración o mensaje de sororidad?

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, llegó al aeropuerto de la Ciudad de México con un anuncio que dejó a todos boquiabiertos. Entre flashes, micrófonos y fans, la “Jefa del Trap” confirmó que sí se reunirá con Belinda, icono absoluto del pop latino.

El anuncio llegó mientras promocionaba su libro Perreo, una revolución, pero el verdadero terremoto mediático lo provocó con una sola frase: “Yo la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un icono de la música que va a pasar a la historia”.

Un encuentro que pone a México a la expectativa

La confirmación no solo emociona a sus seguidores, sino que prendió las redes como reguero de pólvora. Miles de usuarios ya fantasean con un tema conjunto que combine el trap de Cazzu con el pop explosivo de Belinda.

Aunque no hay confirmación de colaboración, el simple hecho de verlas juntas es suficiente para detonar teorías. Y no es para menos: ambas han demostrado que pueden romper récords de streaming y agotar boletos en minutos.

Respeto mutuo y admiración

Este acercamiento no surgió de la nada. En junio de 2025, Belinda aplaudió públicamente a Cazzu tras llenar el Auditorio Nacional: “Me siento muy feliz de que en México la reciban con tanto amor, porque se lo merece”.

Ese gesto parece haber abierto la puerta a un encuentro que podría marcar un antes y un después. Entre ellas hay un respeto que trasciende el ruido mediático… incluso cuando ambas compartieron un capítulo en común: Christian Nodal.

Más que morbo: un mensaje de madurez y sororidad

En mayo, durante otra visita de Cazzu a Mexico, la trapera había descartado una posible colaboración: “Siento que lo de Beli la gente lo mueve de una forma más morbosa, no me gustaría alimentar el morbo... Esas son conexiones que se tienen que dar con la música, a veces se dan y a veces no”.

La cantante explicó en ese momento que cualquier proyecto musical debía nacer de la química entre las artistas y no del morbo. No obstante, ahora que el encuentro está confirmado, ¿será que cambie de opinión?

“Ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más grande y mucho más larga. Yo crecí escuchando su música y le tengo mucho respeto”, explicó Cazzu demostrando que le tiene mucha admiración a Belinda.

En esta reunión el morbo sobra: Cazzu y Belinda son dos mujeres talentosas que fueron pareja del mismo hombre. Pero, lejos de las rivalidades, este encuentro se perfila como un acto de sororidad, madurez y fuerza femenina.

Dos reinas que sin duda darán mucho de qué hablar. ¡Ojalá realmente nos den una colaboración!