Vuelve “Las Estrellas Bailan en Hoy": Maribel Guardia da la sorpresa al revelar a la primera participante

Por fin llegará ‘Las estrellas bailan en Hoy': El próximo 13 de octubre inicia el reality de baile dentro del programa Hoy.

La primera estrella invitada a participar fue confirmada este lunes 22 de septiembre. Maribel Guardia dio la sorpresa desde el escenario de ‘Lagunilla mi barrio’.

Y es que, de entre el público, apareció Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastian y hermana del fallecido Julián Figueroa.

En el escenario, Maribel Guardia le entregó la invitación para participar en ‘Las Estrellas Bailan En Hoy’, por lo que Marcelia Figueroa se convirtió en la primera celebridad confirmada para esta nueva temporada.

A decir de Marcelia Figueroa, podrá desempeñarse bien en la competencia, pues desde niña practicó ballet; de hecho, su padre Joan Sebastian le dijo que nunca dejara el baile, pues lucía muy hermosa sobre el escenario.

Ahora será su turno para brillar en la pista de baile, pero habrá que esperar para saber quién será su pareja de baile, un factor importante a la hora de generar química en cada coreografía.

Cabe recordar que cuando explotó el pleito entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia por la custodia del hijo de Julián Figueroa, Marcelia fue fundamental en relatar detalles muy íntimos del caso.