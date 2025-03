Viralizan esta entrevista a Cazzu en la que admitía salir con un hombre casado: VIDEO

Cazzu había admitido que en una ocasión salió con un hombre casado , o al menos esto fue lo que dijo en una entrevista que ya se está haciendo viral. Esto podría dar un giro inesperado en la polémica sobre Nadir Jalil, la mujer que la acusó de “robamaridos”.

“Mi primera vez de novia fue ya de muy grande. Yo tenía 23 o 21 y él tenía una noviecita, y a veces me hablaba en el messenger, pero no me hablaba en la vida real y él jugaba con mis emociones. Ellos se veían grandes, se veían bien, yo era un bodoquito aún, la grasa corporal aún no se me había acomodado”, dijo la ex novia de Christian Nodal en una entrevista en 2024.

Si bien la trapera argentina nunca específica de quién hablaba ni reveló algún nombre, los usuarios afirman que esta declaración sería sobre la misma polémica en la que está envuelta.

¿Por qué acusan a Cazzu de “robamaridos”?

Primero, una mujer identificada “Nadir Jalil” publicó en Facebook un mensaje en donde acusó a la “Nena trampa” de haberle robado a su marido cuando ella estaba embarazada, en 2014.

A decir de la joven, la rapera argentina le enviaba mensajes para presumirle cómo la había pasado con su hombre. “Y yo llorando en la maternidad, embarazada e ocho meses de mi hija”.

Luego, en entrevista con el periodista Javier Ceriani, la mujer contó: “Ella sabe que yo no estoy mintiendo. Yo he sufrido un montón porque una vez terminé internada, porque yo no quería comer, porque ella andaba con él (...) ella sabía que yo estaba esperando una bebé de él, yo le he dicho, pero no le ha importado”.

Lo mismo le dijo a la comunicadora Elisa Berastain en su canal de YouTube . Allí, el supuesto hombre, Javier Alejandro Lagos, rompió el silencio confirmando la versión.

“Ella me había pedido mi número, sabía que tenía yo a mi mujer. Me comporté mal y sí, fui infiel. Me decía que la dejara, pero no me animé porque yo ya había construido una familia”.

¿Qué dijo Cazzu sobre la fuerte acusación de infidelidad?

Hasta ahora, Cazzu no se ha pronunciado sobre las acusaciones, y es posible que no lo haga, pues está disfrutando del exito de su nueva canción “Con otra”, a quien le habría dedicado a Nodal y Ángela Aguilar, según los fans.

