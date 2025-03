Tras la acusación a Cazzu de ‘robamaridos’, sus fans publicaron una supuesta prueba que la desmiente

Cazzu fue señalada de “robamaridos” en medio del lanzamiento de su nueva canción “Con otra”, que tendría dedicatoria a su ex, Christian Nodal, y a su actual pareja, Ángela Aguilar. Sin embargo, los fans de la argentina se encargaron de desmentir la historia con una prueba contundente.

Primero, una mujer identificada “Nadir Jalil” publicó en Facebook un mensaje en donde acusó a la “Nena trampa” de haberle robado a su marido cuando ella estaba embarazada, en 2014.

¿Cazzu se robó el marido de otra mujer? Así la acusaron

A decir de la joven, la rapera argentina le enviaba mensajes para presumirle cómo la había pasado con su hombre.

“Y yo llorando en la maternidad, embarazada de ocho meses de mi hija”.

Luego, en entrevista con el periodista Javier Ceriani, la mujer contó: “Ella sabe que yo no estoy mintiendo. Yo he sufrido un montón porque una vez terminé internada, porque yo no quería comer, porque ella andaba con él (...) ella sabía que yo estaba esperando una bebé de él, yo le he dicho, pero no le ha importado”.

¿Cuál es la prueba de que la mujer está mintiendo sobre Cazzu?

No obstante, usuarios reunieron una serie de pruebas que revelarían que la mujer en cuestión estaba mintiendo. Y es que una foto de su supuesto pasado circula en redes, en donde se puede ver que, al parecer, en aquellas fechas parecía no estar embarazada de 8 meses, pues las imágenes no mostraban la pancita, que es una característica evidente en esa etapa.

La imagen fue extraída del video musical de una canción de Cazzu, cuando trabajó para ella . En ese sentido, hasta ahora, no ha presentado pruebas que apoyen su acusación. Cabe señalar que una posibilidad es que las grabaciones hubiesen ocurrido meses atrás.

Evidentemente, Cazzu no se ha pronunciado sobre este rumor viral , y es probable que no lo haga, pues se ha mantenido al margen de las polémicas en medio de su exitoso lanzamiento.

