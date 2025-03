Maryfer Centeno analizó a la mujer que acusó a Cazzu de ‘robamaridos’ y llegó a esta contundente conclusión

Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal de Nadir Jalil, la mujer que está acusando a Cazzu de haberse robado a su marido mientras ella estaba embarazada.

Su veredicto fue rápido y dejó claro cuál es su postura en la polémica situación.

¿Qué dijo Maryfer Centeno sobre la mujer que acusó a Cazzu de “robamaridos”?

La grafóloga Maryfer Centeno tomó como referencia las entrevistas que ha tenido Nadir con varios medios, y encontró que es muy probable que la mujer estaría mintiendo.

“Esto parece pagado”.

Y luego, agregó: “Esta mujer dice que Cazzu fue la mujer que le causó un daño irreparable al meterse con su pareja. Pero, mire usted, para empezar hay que buscar la congruencia, es decir, que es lo que digas con palabras, lo digas con los gestos”.

A decir de la especialista, Nadir no muestra señales de sufrimiento real, sino, al contrario, aparece sonriente y “parece que lo está disfrutando”. En ese sentido, esta campaña sería con el fin de desprestigiar a la ex novia de Christian Nodal.

¿Qué opinas tú? ¿Crees que la historia viral sea real? Y es que ya hasta salió el supuesto hombre a declarar su versión .

¿Cazzu se “robó” al marido de otra mujer? El hombre rompe el silencio y declara

Javier Alejandro Lagos es el nombre del supuesto hombre que se ‘escapó’ con la cantante argentina en 2014. En entrevista con Elisa Beristain para su canal en YouTube, reveló que su amorío solo duró 2 meses.

“Ella me había pedido mi número, sabía que tenía yo a mi mujer. Me comporté mal y sí, fui infiel. Me decía que la dejara, pero no me animé porque yo ya había construido una familia”.

El supuesto amante de Cazzu relató cómo fue que se conocieron. Según dijo, fueron presentados como amigos, y cuando intercambiaron números telefónicos, comenzó su historia.

Él habría tomado iniciativa para invitarla a salir, y después de varias citas, él terminó con ella porque se enteró de que su entonces mujer estaba embarazada, y “no quería seguir actuando mal”.

Todo comenzó debido al lanzamiento de la canción “Con otra”, de Cazzu , pero parece que la cantante no parece importarle este revuelo, pues no se ha pronunciado en absoluto para desmentir la historia.

NO TE PIERDAS: