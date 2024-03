Violeta Isfel recordó el día que su mamá la regañó en el teatro y le dio una poderosa lección

Isfel, quien se ganó el cariño de la audiencia con su papel de “Antonella” en la telenovela Atrévete a soñar, no sólo ha tenido una sólida trayectoria en la televisión, sino también forjó una carrera en el teatro , en donde tuvo sus primeros pininos en la actuación.

En una reciente entrevista, Violeta Isfel reconoció que en una de sus primeras puestas en escena su mamá debió tomar una importante decisión debido a que la fama ya “se le estaba subiendo” y comenzaba a tomar actitudes groseras con otros miembros del equipo, ¿cómo tomó la actriz este regaño, le guarda rencor a su mamá?

EL DÍA QUE VIOLETA ISFEL RECIBIÓ UN REGAÑO DE SU MAMÁ FRENTE A TODOS LOS TRABAJADORES

Fue en una entrevista para el canal de YouTube Mi Mejor Error que Violeta Isfel reconoció que, en sus inicios como actriz, comenzó a tratar de forma grosera a una maquillista cuya identidad no quiso revelar; sin embargo, su mamá no toleró esas actitudes.

“Ya estaba tratando mal a la maquillista, y a la peinadora, uy, no sabes cómo me fue...”

Frente a la maquillista, la mamá de Violeta Isfel no dudó en hacerle un fuerte regaño que la marcó a lo largo de los años por la importante lección que le dejó con sus palabras:

“Mi mamá me sentó y me dijo ‘a ver, esta señora viene a trabajar así como tú, así que no te creas nada, ¿eh?, este es un trabajo igual que el de todas, igual que el de la señora que limpia, así que te me pones las pilas, la respetas y ve a pedirle una disculpa’ ”, dijo.

¿Violeta Isfel se molestó con su mamá por su fuerte reprimenda? La aceptó que pasó todo lo contrario: le agradeció por haberle abierto los ojos a tiempo, pues gracias a eso ahora tiene una buena relación con las personas que trabajan en maquillaje, peinado, vestuario y otras áreas.