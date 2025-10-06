Suscríbete
Famosos

Así lucía Violeta Isfel cuando cumplió XV años: La polémica “divina” compartió fotos de su juventud

La actriz compartió una serie de imágenes de su fiesta en la que lucia feliz.

October 06, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Violeta-Isfel.jpg

La actriz de ‘Atrévete a soñar’ publicó imágenes de sus XV años.

Instagram

“Les comparto estas fotos de mis XV años, qué lindos recuerdos”.

Violeta Isfel decidió compartir con sus seguidores una serie de imágenes inéditas del momento en el que cumplió XV años y celebró con una fiesta. La intérprete de ‘Antonella’ en ‘Atrévete a soñar’, hizo un viaje al pasado y no dudó en publicar sus fotos en sus redes sociales.

Las postales desataron una ola de ternura entre los seguidores de la actriz al recordar la juventud de la “divina”, quien desde muy chica apareció en programas de televisión como ‘Mujer, casos de la vida real’.

“Les comparto estas fotos de mis XV años, que lindos recuerdos. Platícame ¿cómo fueron los XV? Mándame fotos”, escribió Isfel.

Violeta, como muchas jovencitas, tuvo una celebración especial al llegar a los XV años, que incluyó un vestido color azul cielo, aunque a diferencia de muchas, su atuendo fue muy sencillo.

Para complementar su look, Violeta llevó un peinado recogido clásico adornado con caireles y un tocado de flores blancas. El maquillaje también fue natural, acorde a su edad.

Durante la celebración, Isfel tuvo varios cambios de vestuario, principalmente por el baile sorpresa que ofreció. Inicialmente lució un minivestido blanco sin mangas y después un conjunto de short y ombliguera en color blanco con detalles en plata.

En las postales que colgó, a la actriz también se le pudo ver brindando, con micrófono en mano, dirigiendo unas palabras a sus invitados y también cortando su pastel de cuatro pisos.

En otra publicación, Violeta compartió imágenes del momento en el que tenía la misma edad de su personaje ‘Antonella’, y donde lucía muy joven y tierna.

Las fotografías compartidas por la actriz no sólo son un tesoro personal, sino también un testimonio de una época y un recordatorio de la evolución de una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano.

Ver a la ‘divina’ en su dulce juventud, con la inocencia de sus XV años y la promesa de una carrera brillante, ha sido un regalo para sus seguidores, quienes celebran cada paso de su trayectoria.

Este gesto de compartir momentos tan personales fortalece nuevamente el vínculo entre Violeta Isfel y su público, el cual se había visto afectado por la polémica que surgió tras la presunta venta de fotos y saludos, un tema que se viralizó luego del desplante expuesto hacia una maquillista de Imagen TV.

violeta isfel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
claudia-martin-carlos-said-dulce-espera-1.jpg
Famosos
Claudia Martín y Carlos Said, a punto de ser papás de Máximo: “He soñado muchas veces con él”
October 06, 2025
 · 
Liliana Lejarazu
deborah estrella.jpg
Famosos
Muerte de Débora Estrella: Autopsia revela que piloto dio positivo a alcohol y marihuana
October 06, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
gala-final-casa-famosos-00.jpg
Famosos
Aldo de Nigris ganó La Casa de los Famosos México: FOTOS al interior del foro durante la gala FINAL
October 06, 2025
 · 
TVyNovelas
Mauricio-Martínez.jpg
Famosos
Mauricio Martínez revela que padece cáncer por quinta vez y tras 7 años en remisión: “Ya me sé el camino”
October 06, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
barbara lopez.jpg
Telenovelas
Bárbara López: Los 3 personajes más premiados de la coprotagonista de “Los Hilos del Pasado”
La actriz tiene una trayectoria marcada por personajes virales
October 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
villanos de alexis ayala (1).jpg
Telenovelas
5 telenovelas que convirtieron a Alexis Ayala en el villano consentido
Hace justamente 10 años, el sexto lugar de La Casa de los Famosos obtuvo el nivel de Primer actor
October 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos final.jpg
Famosos
Así quedó el top 5 final de La Casa de los Famosos México... ¿Quién ganó los 4 millones?
Las votaciones de esta final cerraron con 43,155,107 votos. Fue un récord absoluto
October 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
zerboni y celaya.jpg
Famosos
Salvador Zerboni dedica un amoroso corazón roto a Angélica Celaya, eliminada de Top Chef VIP
El público insiste en el shippeo de los Zerboni y Celaya
October 05, 2025
 · 
Alejandro Flores