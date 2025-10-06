Así lucía Violeta Isfel cuando cumplió XV años: La polémica “divina” compartió fotos de su juventud

“Les comparto estas fotos de mis XV años, qué lindos recuerdos”.

Violeta Isfel decidió compartir con sus seguidores una serie de imágenes inéditas del momento en el que cumplió XV años y celebró con una fiesta. La intérprete de ‘Antonella’ en ‘Atrévete a soñar’, hizo un viaje al pasado y no dudó en publicar sus fotos en sus redes sociales.

Las postales desataron una ola de ternura entre los seguidores de la actriz al recordar la juventud de la “divina”, quien desde muy chica apareció en programas de televisión como ‘Mujer, casos de la vida real’.

“Les comparto estas fotos de mis XV años, que lindos recuerdos. Platícame ¿cómo fueron los XV? Mándame fotos”, escribió Isfel.

Violeta, como muchas jovencitas, tuvo una celebración especial al llegar a los XV años, que incluyó un vestido color azul cielo, aunque a diferencia de muchas, su atuendo fue muy sencillo.

Para complementar su look, Violeta llevó un peinado recogido clásico adornado con caireles y un tocado de flores blancas. El maquillaje también fue natural, acorde a su edad.

Durante la celebración, Isfel tuvo varios cambios de vestuario, principalmente por el baile sorpresa que ofreció. Inicialmente lució un minivestido blanco sin mangas y después un conjunto de short y ombliguera en color blanco con detalles en plata.

En las postales que colgó, a la actriz también se le pudo ver brindando, con micrófono en mano, dirigiendo unas palabras a sus invitados y también cortando su pastel de cuatro pisos.

En otra publicación, Violeta compartió imágenes del momento en el que tenía la misma edad de su personaje ‘Antonella’, y donde lucía muy joven y tierna.

Las fotografías compartidas por la actriz no sólo son un tesoro personal, sino también un testimonio de una época y un recordatorio de la evolución de una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano.

Ver a la ‘divina’ en su dulce juventud, con la inocencia de sus XV años y la promesa de una carrera brillante, ha sido un regalo para sus seguidores, quienes celebran cada paso de su trayectoria.

Este gesto de compartir momentos tan personales fortalece nuevamente el vínculo entre Violeta Isfel y su público, el cual se había visto afectado por la polémica que surgió tras la presunta venta de fotos y saludos, un tema que se viralizó luego del desplante expuesto hacia una maquillista de Imagen TV.

