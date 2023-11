Eugenio Derbez se burla del divorcio de Victoria Ruffo y Omar Fayad

Eugenio Derbez hasta le mandó un mensajito a Omar Fayad.

Después de que se esparciera el rumor de que Victoria Ruffo estaría separándose de Omar Fayad, tras 22 años de matrimonio y dos hijos en común, la ‘queen de las telenovelas’ bromeó con Gustavo Adolfo Infante sobre esta especulación, pero sin dejar en claro si su relación atraviesa una crisis.

Por su parte, José Eduardo Derbez no sabía nada al respecto, pues comentó: “Diario hablo con los dos. Si no me he enterado supongo que no es verdad, jajaja”.

Quien también ya le entró al tema fue Eugenio Derbez, quien fiel a su estilo tomó con bastante humor la situación que estaría pasando su expareja con el exgobernador del estado de Hidalgo.

“Dicen las malas lenguas que se están divorciando la actriz Victoria Ruffo... No, espérate, yo no puedo dar esa noticia, me van a quitar al niño otra vez, digo, ya está grande, pero...”, dijo en el programa ‘El Gordo y la flaca’.

“Yo he estado en sus zapatos de este hombre, imagino que ahora debe estar celebrando (Omar Fayad)... Bueno, lo voy a leer: Dicen las malas lenguas que la actriz Victoria Ruffo y su esposo se están divorciando después de 22 años de matrimonio... se lo dije (risas), yo no dije nada, estoy suponiendo, son rumores, son rumores”.

