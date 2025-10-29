Suscríbete
Famosos

Verónica Montes confiesa devastada: “Los óvulos que congelé están dañados”

La actriz alza la voz para informar a otras mujeres.

October 28, 2025 • 
Grisel Vaca
veronica-montes---.jpg

Verónica Montes

Su anhelo es ser mamá y tras congelar sus óvulos, le echaron a perder tres de cinco; la actriz nos cuenta en qué proceso se encuentra...

Verónica Montes ha librado varias batallas de salud y ha salido adelante, pero ahora la vida la ha puesto de frente a una situación muy delicada que pone en riesgo su sueño de convertirse en madre, el cual sigue latente: “Desde chiquita he querido ser mamá y espero que se me dé, quisiera tener bebés pronto”, confesó a TVyNovelas.

Sin embargo, reveló que en la clínica donde congeló sus óvulos hace cuatro años, lamentablemente no lo hicieron de forma correcta, situación que ha sido muy dolorosa para ella, pues no sólo invirtió dinero y tiempo, emocionalmente ha sido devastador.

Te puede interesar:
fede-dorcaz-crimen.jpg
Famosos
Asesinan a Fede Dorcaz: El cantante argentino participaría en ‘Las Estrellas bailan en hoy’
October 10, 2025
 · 
TVyNovelas
las estrellas bailan en hoy nuevos participantes
Famosos
Lista completa de famosos confirmados para Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
September 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
myrka de llanos.jpg
Myrka de Llanos: revelan que la despidieron de un día para otro en su programa de tv
October 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
galilea montijofiesta.jpg
Famosos
Al interior de la fiesta de Galilea Montijo: hubo abucheos, indirectas y Aaron y Aldo nunca se vieron
October 08, 2025
 · 
Alejandro Flores

¿Qué pasó con los óvulos que congelaste? ¿Siguen resguardados?
Te cuento lo que acaba de pasar con esos óvulos congelados, en el lugar donde lo hice, de los óvulos que congelé, tres están dañados.

¡Cómo crees!
Sí, el doctor los congeló a los tres días y los óvulos no estaban maduros, entonces sí los ocupaba algo podría salir mal. Ahorita ya estoy con otros doctores; de hecho, ellos fueron los que checaron los óvulos; ahorita están revisando los dos óvulos que quedan, porque eran cinco, y estoy a la espera de su respuesta.

Conoce a Vero Montes

¿Cómo fue que te diste cuenta de que algo andaba mal?
Lo que pasa es que empecé a leer mucho y comencé a notar que lo que hacían los doctores de mis amigas era diferente a lo que este doctor hizo. Entonces, consulté con dos doctores para que me dieran su punto de vista; al final me quedé con uno, con el doctor Gerardo Barroso, él me está atendiendo y está solucionando todos estos problemitas con los óvulos. En un par de semanas me dirá qué pasa con los dos óvulos que quedan, si me van a servir o no.

En el caso de que no, ¿qué harás?
Voy a tener que hacer el procedimiento de vuelta, sobre todo por precaución, debido a mi enfermedad (trastorno de Hashimoto). Ojalá que no porque es un dolor feo, a mí me tocó muy fuerte, son demasiadas hormonas que te meten en el cuerpo, pero si lo tengo que hacer lo haré. Si es por mis futuros hijos lo hago con mucho cariño.

“Quiero contar mi experiencia para que las mujeres se informen”

¿Piensas demandar al doctor, a la clínica?
No soy de polémica. Lo único que yo quiero es contar mi experiencia a las mujeres para que se informen, que averigüen; quiero que se enteren de lo que me pasó para que no les pase a ellas, que sepan bien cuál es el proceso debido, porque hay mil cosas que se tienen que hacer antes de congelar los óvulos, y este doctor no lo hizo. Yo creí en él, confié.

veronica montes canelo alvarez

La actriz aseguró que jamás se involucraría con un hombre casado y el Canelo no fue la excepción

Instagram

Por otro lado, ¿cómo vas con la enfermedad de Hashimoto?
La he sobrellevado y estoy agradecida porque al final he podido vivir con ella; yo soy una persona luchona, que no me dejo y creo que he podido dar batalla a la enfermedad. Nunca va a desaparecer, nunca se va ir de mi cuerpo, pero, por lo menos, he aprendido a vivir con ella y no sentir en el día a día el dolor de las articulaciones o la depresión.

Sin duda tu actitud ha sido determinante en este proceso...
Sí, creo que hay que saber lidiar con las cosas que nos pasan en la vida. Esta enfermedad fue un obstáculo muy grande para mí, pero supe enfrentarlo; al principio fue difícil, después empecé a acostumbrarme y ahorita ya lo manejo muy bien gracias a Dios. Claro, hay altas y bajas, pero me medico con suplementos y ya.

Verónica Montes
Grisel Vaca
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
contrato-de-corazones-.jpg
Famosos
‘Contrato de Corazones, Tú y Yo’ se estrenó: Mira GRATIS los dos primeros capítulos
October 28, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
ofrenda-daniel-bisogno-0.jpg
Famosos
Recuerdan a Daniel Bisogno a 8 meses de su muerte: Exhiben su vestuario y dedican ofrenda de Día de Muertos
October 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Hijo-Alfredo-Adame.jpg
Famosos
Hijo de Alfredo Adame desata polémica al pedir votos por Eleazar en lugar de su padre en ‘La Granja VIP’
October 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pxndx.jpg
Famosos
Exintegrante de PXNDX revela que su esposa le fue infiel con José Madero; se cancela reencuentro para siempre
October 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Marianne-Gonzaga.jpg
Virales
Marianne Gonzaga tiene primer encuentro con su hija tras estar en prisión y revela que ya tiene la custodia
A través de sus redes sociales compartió imágenes junto a su hija Emma.
October 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
hilos-privilegio-.jpg
Telenovelas
Gia Franceschi vs. Edith Márquez: Se estrenó ‘Los hilos del pasado’ y recordamos ‘El privilegio de amar’
¿Cuál escena te gustó más?
October 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Dulce-María.jpg
Famosos
Dulce María anuncia que está embarazada y espera a su segundo hijo: “Viene a completar mi familia”
La exintegrante de RBD dio a conocer que a punto de cumplir 40 años será mamá de nueva cuenta.
October 28, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yadhira-hilos-.jpg
Telenovelas
Quién es quién en ‘Los hilos del pasado': La telenovela que regresa a Yadhira Carrillo a Las Estrellas
Es una nueva versión de ‘El privilegio de amar’.
October 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero