Verónica Montes confiesa devastada: “Los óvulos que congelé están dañados”

Su anhelo es ser mamá y tras congelar sus óvulos, le echaron a perder tres de cinco; la actriz nos cuenta en qué proceso se encuentra...

Verónica Montes ha librado varias batallas de salud y ha salido adelante, pero ahora la vida la ha puesto de frente a una situación muy delicada que pone en riesgo su sueño de convertirse en madre, el cual sigue latente: “Desde chiquita he querido ser mamá y espero que se me dé, quisiera tener bebés pronto”, confesó a TVyNovelas.

Sin embargo, reveló que en la clínica donde congeló sus óvulos hace cuatro años, lamentablemente no lo hicieron de forma correcta, situación que ha sido muy dolorosa para ella, pues no sólo invirtió dinero y tiempo, emocionalmente ha sido devastador.

¿Qué pasó con los óvulos que congelaste? ¿Siguen resguardados?

Te cuento lo que acaba de pasar con esos óvulos congelados, en el lugar donde lo hice, de los óvulos que congelé, tres están dañados.

¡Cómo crees!

Sí, el doctor los congeló a los tres días y los óvulos no estaban maduros, entonces sí los ocupaba algo podría salir mal. Ahorita ya estoy con otros doctores; de hecho, ellos fueron los que checaron los óvulos; ahorita están revisando los dos óvulos que quedan, porque eran cinco, y estoy a la espera de su respuesta.

¿Cómo fue que te diste cuenta de que algo andaba mal?

Lo que pasa es que empecé a leer mucho y comencé a notar que lo que hacían los doctores de mis amigas era diferente a lo que este doctor hizo. Entonces, consulté con dos doctores para que me dieran su punto de vista; al final me quedé con uno, con el doctor Gerardo Barroso, él me está atendiendo y está solucionando todos estos problemitas con los óvulos. En un par de semanas me dirá qué pasa con los dos óvulos que quedan, si me van a servir o no.

En el caso de que no, ¿qué harás?

Voy a tener que hacer el procedimiento de vuelta, sobre todo por precaución, debido a mi enfermedad (trastorno de Hashimoto). Ojalá que no porque es un dolor feo, a mí me tocó muy fuerte, son demasiadas hormonas que te meten en el cuerpo, pero si lo tengo que hacer lo haré. Si es por mis futuros hijos lo hago con mucho cariño.

“Quiero contar mi experiencia para que las mujeres se informen”

¿Piensas demandar al doctor, a la clínica?

No soy de polémica. Lo único que yo quiero es contar mi experiencia a las mujeres para que se informen, que averigüen; quiero que se enteren de lo que me pasó para que no les pase a ellas, que sepan bien cuál es el proceso debido, porque hay mil cosas que se tienen que hacer antes de congelar los óvulos, y este doctor no lo hizo. Yo creí en él, confié.

Por otro lado, ¿cómo vas con la enfermedad de Hashimoto?

La he sobrellevado y estoy agradecida porque al final he podido vivir con ella; yo soy una persona luchona, que no me dejo y creo que he podido dar batalla a la enfermedad. Nunca va a desaparecer, nunca se va ir de mi cuerpo, pero, por lo menos, he aprendido a vivir con ella y no sentir en el día a día el dolor de las articulaciones o la depresión.

Sin duda tu actitud ha sido determinante en este proceso...

Sí, creo que hay que saber lidiar con las cosas que nos pasan en la vida. Esta enfermedad fue un obstáculo muy grande para mí, pero supe enfrentarlo; al principio fue difícil, después empecé a acostumbrarme y ahorita ya lo manejo muy bien gracias a Dios. Claro, hay altas y bajas, pero me medico con suplementos y ya.

