Verónica Gallardo es hospitalizada tras el fallecimiento de su esposo Robert Alexander ‘El Gringo’

La conductora reveló que tiene una deuda de más de 100 mil pesos por los gastos de hospitalización de su esposo, con quien procreó a su hijo de nombre Patricio.

Verónica Gallardo ha pasado por momentos complicados tras la muerte de su esposo, el presentador Robert Alexander ‘El Gringo’, el pasado 5 de agosto y que tenía un programa en Youtube, llamado ‘Gringo en México’, donde visitaba lugares de nuestro país para fomentar la cultura mexicana.

“Ya descansa en paz el hombre que me hizo feliz durante 26 años”, fueron las palabras de despedida que escribió la exconductora de ‘La Oreja’.

La querida presentadora fue hospitalizada luego de comenzar a sentirse mareada, así lo dio a conocer su sobrina, Diana Gallardo, ante las cámaras.

“Mi tía se puso mal, se iba a desvanecer, alcanzamos a agarrarla y mi primo Pato y su novia se la llevaron al hospital”.

“Ustedes saben que esto no es fácil, mi tía no la está pasando bien por todo lo que está pasando con lo de mi tío y el estrés que trae. Les agradezco por no dejarla”, comentó la sobrina de ‘Verito’ Gallardo.

Al día siguiente, Gallardo explicó en su canal de Youtube qué fue lo que le pasó tras encender las alarmas entre sus seguidores y el medio artístico.

“La verdad estoy muy cansada, tengo sueño. Mi pobres sobrinas y mi hijo se llevaron el susto de mi vida. Ya íbamos a empezar el programa. Desde la mañana traía un fuerte dolor de cabeza; no le hice mucho caso, tomé más agua, no tomé nada para el dolor porque a raíz de lo de Robert ya no tomo nada”.

“De repente, empecé a ver una señal de la presión alta, porque yo padezco de hipertensión desde hace 20 años, pero nunca me había pasado algo así, se me había olvidado tomar mi medicina. De repente empiezo a ver arañas, como puntitos negros. Me paro y me voy de lado, empecé a sentir como si anduviera en las nubes”.