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José Manuel Lechuga
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Verónica Castro provoca zafarrancho, SE HIPERVENTILA y José Manuel Lechuga se viraliza por gritos a reporteros
El actor contó “la película completa” y explicó que las imágenes donde les grita a los medios de comunicación fueron sacados de contexto.
Mayo 18, 2026
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Ericka Rodríguez