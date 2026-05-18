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José Manuel Lechuga

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Verónica Castro provoca zafarrancho, SE HIPERVENTILA y José Manuel Lechuga se viraliza por gritos a reporteros
El actor contó “la película completa” y explicó que las imágenes donde les grita a los medios de comunicación fueron sacados de contexto.
Mayo 18, 2026
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Ericka Rodríguez