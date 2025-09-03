Suscríbete
"¿Ven? Sí tienen correa": Público explota tras regaño de Cuarto Noche a Abelito por bromear con Facundo

Pero fans de Noche aseguran que Facundo quería hacer quedar mal a Abelito.

September 03, 2025 • 
MrPepe Rivero
abelito-noche-.jpg

Abelito fue regañado por Cuarto Noche

La Casa de los famosos México

Este martes 2 de septiembre, el Cuarto Día realizó un sketch y ocuparon todos los perfumes que había en el vestidor, incluido el de Abelito. Facundo se lo pidió y planeó con él una broma para más tarde, sobre reclamarle tomar sus cosas sin permiso.

Fue hasta previo a la gala cuando Abelito llegó para reclamarle a Facundo, lo que generó una discusión frente a todos. El detalle es que solo ellos sabían que era una broma, por lo que las reacciones de varios habitantes sorprendieron.

Aunque no pasó a más la discusión, fue antes de dormir cuando el Cuarto Noche convocó a Abelito para regañarlo.

Abelito les explicó que se trataba de una broma planeada con Facundo, pero a sus compañeros no les gustó, pues le explicaron que se pudo haber salido de control, ya que Alexis Ayala y Aldo De Nigris comenzaban a molestarse y lo iban a defender.

Aarón Mercury le dijo a Abelito que él notó que Facundo quería detener el conflicto, pero él siguió, lo que podría perjudicarlos como cuarto, al tener una reacción violenta contra Facundo.

Incluso Aldo de Nigris no descartó que se haya tratado de una estrategia de Facundo con doble intención, al planear la broma con Abelito no solo para generar contenido, sino para dejar mal visto al Cuarto Noche.

Se dividen opiniones entre el público

Esta plática en Cuarto Noche generó opiniones de todo tipo. Por un lado, hay quienes celebran que se reúnan y lo hablen de frente, y le hagan ver su error a Abelito.

Por otro lado, hay quienes confirman que en Noche hay una “correa” (en referencia a que Alexis decía que Ninel Conde así controlaba a su cuarto); incluso desaprueban que los integrantes de Noche tengan ‘prohibido’ generar contenido con habitantes del Cuarto Día. Incluso les intentan recordar que se trata de un juego INDIVIDUAL

Así lo expresó la gente:

  • Qué bueno que lo hablaron entre todos. Y como dijo Aarón, ya se estaban involucrando Aldo y Alexis, y eso los podía perjudicar.
  • Son un equipo y a veces se tienen que tener platica incómodas pero es para la buena convivencia de todos.
  • Wey que flojera. fuera de que cada quien tiene su equipo siguen siendo seres individuales los cuales pueden hacer lo que quieran ! Wtf !! Ya Abelito no convive no se ríe como antes está apagadisimo
  • La verdad abelito es libre de hacer contenido con las personas que se sienta bien osea se pasan de tóxicos team noche
  • La neta que flojera que le prohíban hacer cosas. Se ve molesto. Lo apagaron cañón
  • Ahora no puede hacer contenido con los demás... qué hueva
  • Casi casi le dicen: para la próxima avisa para no salir de personaje
comentarios-abelito.jpg

Abelito Facundo La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
