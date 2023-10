¿Por qué Valentino Lanús pasó 58 días sin comer?

Durante cuatro años, Valentino Lanús luchó contra un cáncer localizado en el intestino. Para él, la quimioterapia no era una opción, pues considera que estos procedimientos en lugar de sanar, “terminan matando al paciente”.

Al actor que regresa a los melodramas con Mi vida es tu vida, producción de Angelli Nesma, le costó bastante tiempo en sanar por completo:

“Es que si quieres sanarte, tienes que ir por ti, me hice estudios y ahora estoy perfecto, nunca había estado tan sano como ahora. Ni cuando tenía 17 años. He cambiado los hábitos, la nutrición y entendí cómo está constituida, verdaderamente, la salud de una persona sin dejarte guiar por tendencias que no están fundamentadas en la verdad”.

Recurrir a métodos naturistas fue lo más le ayudó al artista, aunque también pasó por un largo período sin alimentación: “Fue duro, hice ayunos absolutos, estamos hablando de 58 días, tomando pura agua. Claro que se puede vivir así, ese es uno de los milagros más increíbles que he descubierto; obviamente pierdes peso, pero pierdes lo que tienes que perder”, expresó Valentino en una entrevista exclusiva a TVyNovelas.

Entre las prácticas que más le funcionaron a Lanús en su recuperación está el ayuno del sirope de arce.

“Es una especie de miel y tiene las cualidades de mantenerte con ciertos nutrientes que necesitas, sobre todo cuando estás involucrado en las prácticas de ayuno. Yo ahorita puedo ayunar por largos períodos de tiempo y eso te cura todo, el cuerpo va descansando, el agua va drenando, el agua es la medicina de todas las medicinas. Y esto lo aprendí en la selva, con los abuelos”.