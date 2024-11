Una querida conductora sufrió un susto en pleno embarazo: sus FOTOS desde el hospital

La celebridad se sinceró con sus seguidores de Instagram y reconoció que, aunque pensó que el accidente que sufrió no tendría importancia, poco después experimentó un dolor tan intenso que la hizo pedir ayuda profesional.

¿De qué popular modelo y conductora hablamos, y cómo está luego de su molestia en pleno embarazo que la obligó a acudir al doctor? ¡Estos son todos los detalles de la experiencia que la famosa vivió en su sexto mes de embarazo!

¿QUÉ FAMOSA CONDUCTORA TUVO UN INCIDENTE DE EMERGENCIA EN PLENO EMBARAZO?

Hablamos de Migbelis Castellanos, una conductora, modelo y actriz de origen venezolano que causó sensación entre sus fans hace seis meses, cuando confirmó que estaba esperando a su primer bebé al lado de Jason Unanue, su pareja sentimental.

Sin embargo, un accidente opacó la felicidad de la pareja ante la llegada de su primogénito: como se lo comunicó Migbelis Castellanos a sus 1.7 millones de seguidores en Instagram, sufrió un accidente que, aunque pensó que era leve, no resultó ser así y debió ir con un doctor, ¡pensó que se quedaría ciega!

Migbelis Castellanos publicó una foto desde el hospital. INSTAGRAM/milynette

A decir de la venezolana, su perrito fue el culpable de su visita más reciente al hospital: “Tuve un accidente con Macchiato. Sin querer me puso su patita en la cara y me arañó el ojo izquierdo”, expresó la modelo quien aseguró que, aunque pensó que el rasguño era superficial, el ojo pronto se le hinchó y por ello su pareja Jason Unanue la llevó al hospital.

El ojo irritado de Migbelis Castellanos preocupó a sus seguidores. INSTAGRAM/milynette

“En la mañana Jay me tuvo que traer a emergencias por el dolor y lo inflamado que tenía el ojo”, expresó Migbelis Castellanos al tiempo que detalló la verdad detrás del dolor intenso que llegó a sufrir en el ojo: “El diagnóstico es una cortada en la córnea y por eso me molestaba tanto, pero no es profunda y cicatrizará rápido”, aseguró bastante aliviada.