Laura Zapata revela que no irá al funeral de su hermana Ernestina: La razón

Ernestina Sodi, periodista y escritora, falleció tras permanecer en terapia intensiva debido a dos infartos. La noticia, que enluta al mundo cultural mexicano, también ha generado una reacción pública por parte de su hermana, la actriz Laura Zapata, quien compartió sus sentimientos y reflexiones sobre la partida de Ernestina.

En entrevista con medios de comunicación, Laura Zapata expresó que la muerte de su hermana es un recordatorio de la finitud de la vida y envió un mensaje de reconciliación, instando a dejar atrás las diferencias que alguna vez existieron entre ambas.

Sin embargo, Zapata aclaró que no asistirá al funeral de su hermana, para evitar desviar la atención del momento solemne. La actriz explicó que su intención es celebrar la vida de Ernestina en lugar de centrarse en su ausencia, enviando una corona floral a nombre de la familia Sodi Zapata como muestra de su respeto y cariño.

“De ninguna manera manera (iré al funeral) porque eso sería desviar la nota, ¿no? Y quiero que la nota sea que ella se fue, que ella partió, no que si Laura vino o no vino (...) Lo último que vamos a hacer es enviar una corona a nombre de la familia Sodi Zapata y que descansé en paz (...) No vamos a llorar su muerte, vamos a festejar su vida”.

A través de estas palabras, Laura Zapata pidió recordar a Ernestina por su legado en la literatura y la cultura mexicana, destacando su deseo de que sea la memoria de su vida lo que se preserve y celebre.