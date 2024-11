La dura enfermedad que sufre Megan Fox y que podría empeorar con su embarazo

Este sería el primer hijo en común de la pareja: Megan Fox, de 38 años, tuvo tres hijos con su exesposo Brian Austin Green, mientras que Machine Gun Kelly es padre de una joven llamada Casie.

En medio de las felicitaciones por esta espectacular noticia, los fans recordaron el aborto espontáneo que Megan Fox sufrió , así como una dura enfermedad que padece la actriz y que podría complicarse con su embarazo debido a una razón muy poderosa, ¡entérate!

TE RECOMENDAMOS:

¿CUÁL ES LA ENFERMEDAD DE MEGAN FOX?

En mayo del 2023, poco antes de que confirmara su aborto espontáneo, Megan Fox aceptó en una charla con una popular revista que vivir bajo el escrutinio público y con los estándares de belleza en Hollywood le costó un precio muy alto:

“Tengo dismorfia corporal. Nunca me veo como me ven los demás”

“Tengo dismorfia corporal. Nunca me veo como me ven los demás”, aceptó la actriz al tiempo que reveló que no recuerda un solo momento de su vida en el que se sintiera feliz con su cuerpo.

Además de su trastorno de dismorfia, Megan Fox ha batallado con otros problemas de salud mental muy serios a lo largo de su vida; debido a esto, el panorama para ella se aprecia lleno de retos debido a todos los cambios tanto corporales como hormonales que la actriz experimentará a lo largo de su embarazo.

¿QUÉ ES LA DISMORFIA CORPORAL?

De acuerdo con el sitio web del Gobierno de México , la dismorfia corporal es “una enfermedad psiquiátrica que se manifiesta como una preocupación excesiva en la apariencia derivada de una distorsión de la imagen corporal, lo que sufrimiento en el individuo”.

Quien padece este trastorno experimenta dificultades para desenvolverse en el ámbito tanto personal como laboral y social, por lo que es importante acudir a un experto en salud mental que prescriba el tratamiento ideal para la dismorfia, que va desde un nivel leve hasta escalar a algo grave.