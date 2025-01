Una querida actriz reveló que Verónica Toussaint fue clave en su lucha contra el cáncer y se quebró al recordarlas

El pasado 16 de mayo de 2024, el mundo del espectáculo se conmocionó ante la inesperada muerte de Verónica Toussaint, quien perdió la vida a los 48 tras una larga lucha contra el cáncer. Sin embargo, su recuerdo aún permanece en la memoria de todas las personas que tuvieron la oportunidad de coincidir con ella, justo como le pasó a una de sus colegas, quien recientemente admitió que la conductora fue muy importante en este complicado proceso.

Andrea Torre se sinceró sobre el rol que jugó Verónica Toussaint en su tratamiento contra el cáncer

Durante una reciente charla con “Sale el Sol”, Andrea Torre compartió algunos de los recuerdos que tiene de la época que se sometió a distintos tratamientos para librarse del cáncer de mamá con el que fue diagnosticada en 2023. Y es que a pesar de que ha sido una de las mayores pruebas a las que se ha enfrentado, también le dejó valiosas lecciones, un par de ellas cortesía de Verónica Toussaint, quien habría sido su confidente y fiel acompañante en los días que la incertidumbre se apoderó de ella.

Andrea Torre reveló cómo fue que Verónica Toussaint la ayudó mientras estaba en tratamientos por el cáncer Instagram

“Ay, Vero. Siempre voy a estar agradecida con ella, porque fue mi sensei. Me dejó muchas cosas. Ella me dijo que se iba a caer todo el pelo, las cejas, las pestañas. Me recomendó cuidar mi alimentación, ir al dentista, ella fue mi maestra. Cuando tenía quimioterapia, me escribía para saber cómo estaba”, contó la actriz de “Una familia de diez” notablemente conmovida por todos los sentimientos que estos días le remueven.

Verónica Toussaint inspiró a Andrea Torre: este es el legado que quiere continuar

Finalmente, Andrea Torre señaló que quisiera ser un apoyo para alguien más, justo como Verónica Toussaint lo hizo con ella sin esperar recibir nada a cambio. “Yo tuve mi enfermedad en secreto y muy poca gente lo sabía. Vero me regaló un rosario budista que la había ayudado en sus quimios. Estuvo al pie del cañón conmigo y me gustaría ser como ella para ayudar a alguien más”, concluyó la también productora de 45 años.