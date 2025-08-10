Esmeralda Palacios, ex de Facundo, sale en su defensa tras broma pesada vs. Aldo De Nigris

La broma que Facundo hizo a Aldo De Nigris en la fiesta de La Casa de los Famosos México del 8 de agosto se viralizó en redes sociales y provocó severas críticas contra el conductor.

El públicó sentenció a Facundo y hubo quienes solicitaron su expulsión inmediata, mientras otros defendían a Aldo De Nigris por su buena actitud pese a que pudo haber salido gravemente lastimado. Recordemos que, mientras Shiky lo grababa, hicieron que Aldo bailara sobre un tapete que Facundo quitó de forma súbita, lo que provocó que De Nigris cayera al piso.

Las opiniones se dividen y hay quienes apoyan a Facundo, como su ex, Esmeralda Palacios. Ellos estuvieron casados por 12 años y tienen hijos en común.

A través de su cuenta de Facebook, Esmeralda Palacios, quien también es íntima amiga de Shiky, compartió su postura:

“Yo entiendo mi lugar en esta ecuación y respeto a Delia y le doy también el lugar que tiene. Pero haber conocido 24/7 a Facundo por casi 20 años ,me da derecho a opinar ! Es un tipo que me saca de quicio, me lleva al límite, sabe en donde molestarme por qué es tan inteligente que sabe en dónde y cuándo dar, tiene facilidad de palabra y por lo tanto puede embrujarte fácilmente a cambiar tu manera de pensar, es tan frontal que aveces es hiriente, ( ya estoy llorando ) por qué me encantaría seguir diciéndoles y clavarme en las cosas que hace mal,y que hizo mal pero aún divorciados jamás ha dejado de estirar la mano cuando se lo he pedido, y siempre ha estado ahí para mí, para mis hijos y para mi esposo, (pintado su raya y sin ejercer sentimientos hacia mí que quede claro) ! Pero siempre ha estado ahí! Ese es Facundo el que jode por naturaleza pero tiene de los corazones más buenos que conozco, es un tipo que no cae tan bien por qué no sigue los parámetros de la sociedad, ni sus valores! Él prefiere decirte en tu cara un chinga tú madre pero si ve un animal en peligro se pone de tapete para que pase ! Una de las mejores tesis que les puedo contar sobre él son nuestros hijos, ya se que aunque se vea mal que yo lo diga por que soy la madre, pero los 3 son buenas personas! Buenos seres humanos, Por qué ? Por el ejemplo de su mamá y su papá !”.

"¿Saben cuántas veces desde que me divorcié hemos peleado por su educación ? Jajajajs INCONTABLES por qué no pensamos igual, ni parecido, por qué él tiene una manera de educar desde la razón y la verdad, y yo desde los valores y el fortalecimiento; cada uno desde su trinchera, ¡pero validos al final ! Y con el mismo objetivo hacer de nuestro círculo unos de lealtad y preocupados tanto por el de alado, como por el planeta”, escribió Esmeralda.

“Lo que quiero expresar es que Facundo podrá ser el que jala el tapete para que te caigas por qué el chiste y el raiting siempre prevalecerán ante todo, pero también será el que te pone el tapete si tienes que cruzar una corriente para salvarte”.

“Facundo y yo pasamos de TODO ¿y cuál mierda y odio de esto se quedó en mi corazón ? ¡NADA! Los seres humanos no somos perfectos, cometemos errores y se traza nuestra historia, lo único perfecto son los tiempos de Dios y hoy agradezco en dónde y con quién estoy. No cometería los mismos errores por qué aprendí, pero sí puedo decirles el gran ser humano que es Facundo como amigo y papá, de nuestros hij@s .

"¡Solo quería que supieran un poco más de él tipo encerrado que está ahí ! Y que recuerden lo que ha hecho en su vida no solo lo que los TikTokers, Bots, o generadores de contenido quieren que leas ! Y si lo escribí mal, sorry, soy señora de 40tas casi 50tas! Apoyo TOTAL a Facundo ! #teamFacundo”, sentenció Esmeralda Palacios.